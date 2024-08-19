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Россиянам назвали причины повышенного расхода топлива в автомобиле - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали причины повышенного расхода топлива в автомобиле
Россиянам назвали причины повышенного расхода топлива в автомобиле - 19.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали причины повышенного расхода топлива в автомобиле
Устаревание транспортного средства является главной причиной ухудшения топливной экономичности, говорится в материале издания Speed.me. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:16+0300
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авто
топливо
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Устаревание транспортного средства является главной причиной ухудшения топливной экономичности, говорится в материале издания Speed.me.По данным издания, существует также пять основных проблем, которые могут привести к неэффективному расходу топлива.Первая причина - грязные или засоренные топливные форсунки. Если форсунки засоряются, это приводит к недостаточной подаче топлива в двигатель. Заклинившие тормозные суппорты также способствуют ухудшению топливной экономичности, заставляя двигатель работать интенсивнее.В материале отмечается, что низкое давление в шинах также влияет на расход топлива. Недостаточное давление увеличивает сопротивление качению, что требует более высоких оборотов.Использование неправильного моторного масла может увеличить трение в двигателе, также приводя к повышенному расходу топлива. Наконец, агрессивное вождение, включая частые и резкие ускорения, также ведет к увеличению расхода топлива. Все эти факторы имеют важное значение для обеспечения экономичности автомобиля, заключили авторы материала.
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авто, топливо
Авто, топливо
11:16 19.08.2024
 
Россиянам назвали причины повышенного расхода топлива в автомобиле

Speed.me: устаревание авто является причиной ухудшения топливной экономичности

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Устаревание транспортного средства является главной причиной ухудшения топливной экономичности, говорится в материале издания Speed.me.
По данным издания, существует также пять основных проблем, которые могут привести к неэффективному расходу топлива.
Первая причина - грязные или засоренные топливные форсунки. Если форсунки засоряются, это приводит к недостаточной подаче топлива в двигатель. Заклинившие тормозные суппорты также способствуют ухудшению топливной экономичности, заставляя двигатель работать интенсивнее.
В материале отмечается, что низкое давление в шинах также влияет на расход топлива. Недостаточное давление увеличивает сопротивление качению, что требует более высоких оборотов.
Использование неправильного моторного масла может увеличить трение в двигателе, также приводя к повышенному расходу топлива. Наконец, агрессивное вождение, включая частые и резкие ускорения, также ведет к увеличению расхода топлива. Все эти факторы имеют важное значение для обеспечения экономичности автомобиля, заключили авторы материала.
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