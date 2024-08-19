https://1prime.ru/20240819/avto-850974755.html

Лучшая замена Land Cruiser: в Россию привезут мощный внедорожник из Китая

Лучшая замена Land Cruiser: в Россию привезут мощный внедорожник из Китая - 19.08.2024, ПРАЙМ

Лучшая замена Land Cruiser: в Россию привезут мощный внедорожник из Китая

Продажи китайского внедорожника Tank 700 начнутся в России в октябре, сообщает портал "Китайские автомобили". | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:37+0300

2024-08-19T11:37+0300

2024-08-19T11:37+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи китайского внедорожника Tank 700 начнутся в России в октябре, сообщает портал "Китайские автомобили".Отмечается, что сертификат на автомобили будет действовать до августа 2027 года. Первоначально дилеры предложат внедорожники с системой Hi4-T, включающей 3,0-литровый V6 двигатель и электрическую "добавку".Мощность этой модели составит 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Внедорожник будет оснащен независимой задней подвеской, пневматическими стойками и открытыми стабилизаторами поперечной устойчивости.Tank 700 является флагманской моделью Great Wall Motor. В Китае она доступна только с двухрядным пятиместным салоном, без раздельных задних сидений. Однако внедорожник предлагает вентиляцию, массаж, подогрев и регулировку спинок на втором ряду, опциональную аудиосистему Harman/Kardon с 16 динамиками, двухслойные стекла и крышу со "звездным" небом.В Китае самая дорогая модель Tank 700 стоит 468 тысяч юаней (65 тысяч долларов), ожидается, что цена в России приблизится к 10 миллионам рублей. В России самая дорогая модель Tank 500 стоит 7,7 миллиона рублей, а в Китае - 365 тысяч юаней (51 тысяча долларов).

https://1prime.ru/20240625/kitay-849459949.html

китай

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россия, китай, авто