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Лучшая замена Land Cruiser: в Россию привезут мощный внедорожник из Китая
Лучшая замена Land Cruiser: в Россию привезут мощный внедорожник из Китая - 19.08.2024, ПРАЙМ
Лучшая замена Land Cruiser: в Россию привезут мощный внедорожник из Китая
Продажи китайского внедорожника Tank 700 начнутся в России в октябре, сообщает портал "Китайские автомобили". | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:37+0300
2024-08-19T11:37+0300
2024-08-19T11:37+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи китайского внедорожника Tank 700 начнутся в России в октябре, сообщает портал "Китайские автомобили".Отмечается, что сертификат на автомобили будет действовать до августа 2027 года. Первоначально дилеры предложат внедорожники с системой Hi4-T, включающей 3,0-литровый V6 двигатель и электрическую "добавку".Мощность этой модели составит 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Внедорожник будет оснащен независимой задней подвеской, пневматическими стойками и открытыми стабилизаторами поперечной устойчивости.Tank 700 является флагманской моделью Great Wall Motor. В Китае она доступна только с двухрядным пятиместным салоном, без раздельных задних сидений. Однако внедорожник предлагает вентиляцию, массаж, подогрев и регулировку спинок на втором ряду, опциональную аудиосистему Harman/Kardon с 16 динамиками, двухслойные стекла и крышу со "звездным" небом.В Китае самая дорогая модель Tank 700 стоит 468 тысяч юаней (65 тысяч долларов), ожидается, что цена в России приблизится к 10 миллионам рублей. В России самая дорогая модель Tank 500 стоит 7,7 миллиона рублей, а в Китае - 365 тысяч юаней (51 тысяча долларов).
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россия, китай, авто
Лучшая замена Land Cruiser: в Россию привезут мощный внедорожник из Китая
"Китайские автомобили": российские продажи Tank 700 стартуют в октябре
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Продажи китайского внедорожника Tank 700 начнутся в России в октябре, сообщает
портал "Китайские автомобили".
Отмечается, что сертификат на автомобили будет действовать до августа 2027 года. Первоначально дилеры предложат внедорожники с системой Hi4-T, включающей 3,0-литровый V6 двигатель и электрическую "добавку".
Мощность этой модели составит 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Внедорожник будет оснащен независимой задней подвеской, пневматическими стойками и открытыми стабилизаторами поперечной устойчивости.
Tank 700 является флагманской моделью Great Wall Motor. В Китае она доступна только с двухрядным пятиместным салоном, без раздельных задних сидений. Однако внедорожник предлагает вентиляцию, массаж, подогрев и регулировку спинок на втором ряду, опциональную аудиосистему Harman/Kardon с 16 динамиками, двухслойные стекла и крышу со "звездным" небом.
В Китае самая дорогая модель Tank 700 стоит 468 тысяч юаней (65 тысяч долларов), ожидается, что цена в России приблизится к 10 миллионам рублей. В России самая дорогая модель Tank 500 стоит 7,7 миллиона рублей, а в Китае - 365 тысяч юаней (51 тысяча долларов).
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