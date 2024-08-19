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Разоблачение. Почему всех взбудоражили дешевые Lada в Египте - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Разоблачение. Почему всех взбудоражили дешевые Lada в Египте
Разоблачение. Почему всех взбудоражили дешевые Lada в Египте - 19.08.2024, ПРАЙМ
Разоблачение. Почему всех взбудоражили дешевые Lada в Египте
В Египте в продаже якобы появились новые автомобили Lada Granta 2024 года выпуска, стоимость которых составляет от 535 до 695 тысяч рублей. Объявления со столь... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T08:00+0300
2024-08-19T08:00+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
импорт подержанных авто
мнения аналитиков
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. В Египте в продаже якобы появились новые автомобили Lada Granta 2024 года выпуска, стоимость которых составляет от 535 до 695 тысяч рублей. Объявления со столь щедрыми предложениями были размещены на местном сайте YallaMotor и в течение прошлой недели гуляли в виде скринов от одного издания к другому.На самом деле эта история выглядит максимально неправдоподобной.И дело даже не в том, что подобная цена может быть реальностью только в том случае, если бы сомалийские пираты смогли захватить судно, перевозящее эти авто и продать груз на черном рынке по цене металлолома.Во всех остальных случаях она крайне маловероятна. Тем более, при продаже авто российской сборки в любой другой стране в стоимость авто войдут и транспортные расходы, которые с учетом современной логистики будут неприлично высокими.Сам "АвтоВАЗ" опровергает свое присутствие на рынке Египта. Сайт, на который ссылается источник, вообще работает на рынке Саудовской Аравии и с б/у автомобилями. Российский автомобильный бренд там присутствуют только в поисковой таблице, но ни цен, ни конкретных авто там нет. Так что это просто фейк, хотя и смешной.Вообще экспортные возможности "АвтоВАЗа" на данный момент достаточно ограничены. И это связано не только с определенным отставанием отечественного автогиганта от автомобильной моды и современных инженерных тенденций. Если и есть планы зарубежной экспансии, то они касаются, прежде всего, сопредельных с Россией государств. Африка, конечно, тоже рассматривается, тем более в Египте в свое время велась сборка Lada. Ее планируют восстановить, но это пока дело будущего.На мой взгляд, сейчас "АвтоВАЗ" должен сконцентрироваться на внутреннем рынке, поскольку сейчас мы видим значимый разрыв между стоимостью отечественных авто и их китайских конкурентов. Это дает возможность более или менее успешно реализовывать свою продукцию. Но по мере локализации китайских авто ситуация будет меняться. К этому времени тольяттинцам нужно будет предложить не только новые модели, но и новый, современный подход к мобильности. А это очень сложно, учитывая инерционность волжского автогиганта и отрезанность от современных технологий, например, в области ассистентов активной безопасности.На мой взгляд, интерес даже к фейковым новостям об "АвтоВАЗе" говорит о том, что отечественные автолюбители пока еще верят в отечественного автопроизводителя, но этот кредит доверия необходимо поддерживать реально новыми разработками и решениями, которые бы могли по-настоящему конкурировать с мировым автопромом и не только на внутреннем, но и на внешних рынках.Автор – автоэксперт, к.т.н. Егор Васильев
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Егор Васильев
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
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40
авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто, мнения аналитиков
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто, Мнения аналитиков
08:00 19.08.2024
 
Разоблачение. Почему всех взбудоражили дешевые Lada в Египте

Автоэксперт Васильев: дешевые Lada в Египте - фейк, но в нем урок для "АвтоВАЗа"

Lada Granta
Lada Granta
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Автоэксперт, к.т.н. Егор Васильев
Егор Васильев
Автоэксперт, к.т.н.
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. В Египте в продаже якобы появились новые автомобили Lada Granta 2024 года выпуска, стоимость которых составляет от 535 до 695 тысяч рублей. Объявления со столь щедрыми предложениями были размещены на местном сайте YallaMotor и в течение прошлой недели гуляли в виде скринов от одного издания к другому.
На самом деле эта история выглядит максимально неправдоподобной.
И дело даже не в том, что подобная цена может быть реальностью только в том случае, если бы сомалийские пираты смогли захватить судно, перевозящее эти авто и продать груз на черном рынке по цене металлолома.
Во всех остальных случаях она крайне маловероятна. Тем более, при продаже авто российской сборки в любой другой стране в стоимость авто войдут и транспортные расходы, которые с учетом современной логистики будут неприлично высокими.
Сам "АвтоВАЗ" опровергает свое присутствие на рынке Египта. Сайт, на который ссылается источник, вообще работает на рынке Саудовской Аравии и с б/у автомобилями. Российский автомобильный бренд там присутствуют только в поисковой таблице, но ни цен, ни конкретных авто там нет. Так что это просто фейк, хотя и смешной.
Вообще экспортные возможности "АвтоВАЗа" на данный момент достаточно ограничены. И это связано не только с определенным отставанием отечественного автогиганта от автомобильной моды и современных инженерных тенденций. Если и есть планы зарубежной экспансии, то они касаются, прежде всего, сопредельных с Россией государств. Африка, конечно, тоже рассматривается, тем более в Египте в свое время велась сборка Lada. Ее планируют восстановить, но это пока дело будущего.
На мой взгляд, сейчас "АвтоВАЗ" должен сконцентрироваться на внутреннем рынке, поскольку сейчас мы видим значимый разрыв между стоимостью отечественных авто и их китайских конкурентов. Это дает возможность более или менее успешно реализовывать свою продукцию. Но по мере локализации китайских авто ситуация будет меняться. К этому времени тольяттинцам нужно будет предложить не только новые модели, но и новый, современный подход к мобильности. А это очень сложно, учитывая инерционность волжского автогиганта и отрезанность от современных технологий, например, в области ассистентов активной безопасности.
На мой взгляд, интерес даже к фейковым новостям об "АвтоВАЗе" говорит о том, что отечественные автолюбители пока еще верят в отечественного автопроизводителя, но этот кредит доверия необходимо поддерживать реально новыми разработками и решениями, которые бы могли по-настоящему конкурировать с мировым автопромом и не только на внутреннем, но и на внешних рынках.
Автор – автоэксперт, к.т.н. Егор Васильев

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