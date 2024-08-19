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Экономисты призвали Банк России пересмотреть схему определения курса юаня - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Экономисты призвали Банк России пересмотреть схему определения курса юаня
Экономисты призвали Банк России пересмотреть схему определения курса юаня - 19.08.2024, ПРАЙМ
Экономисты призвали Банк России пересмотреть схему определения курса юаня
Российские экономисты предложили Банку России пересмотреть схему определения официального курса юаня, так как текущая методика приводит к расхождению между... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T09:52+0300
2024-08-19T09:52+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские экономисты предложили Банку России пересмотреть схему определения официального курса юаня, так как текущая методика приводит к расхождению между внутренним и внешний рынками, сообщает издание "Ведомости". Как отметил собеседник издания, на текущий момент в России существует три слабо связанных сегмента валютного рынка, такие как биржевой, внебиржевой и офшорный, что искажает представление о справедливом курсе валюты.Ранее спред между кросс-курсом юаня к доллару и котировками на форексе вырос почти на три процента и достиг рекордных отметок. По словам экономистов, такое положение способно существенно снизить авторитет Банка России.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, юань
09:52 19.08.2024
 
Экономисты призвали Банк России пересмотреть схему определения курса юаня

"Ведомости": экономисты недовольны курсом юаня и предложили ЦБ альтернативу

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские экономисты предложили Банку России пересмотреть схему определения официального курса юаня, так как текущая методика приводит к расхождению между внутренним и внешний рынками, сообщает издание "Ведомости".
Как отметил собеседник издания, на текущий момент в России существует три слабо связанных сегмента валютного рынка, такие как биржевой, внебиржевой и офшорный, что искажает представление о справедливом курсе валюты.
Ранее спред между кросс-курсом юаня к доллару и котировками на форексе вырос почти на три процента и достиг рекордных отметок. По словам экономистов, такое положение способно существенно снизить авторитет Банка России.
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USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯБанк Россииюань
 
 
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