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Экономисты призвали Банк России пересмотреть схему определения курса юаня

Экономисты призвали Банк России пересмотреть схему определения курса юаня - 19.08.2024, ПРАЙМ

Экономисты призвали Банк России пересмотреть схему определения курса юаня

Российские экономисты предложили Банку России пересмотреть схему определения официального курса юаня, так как текущая методика приводит к расхождению между... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T09:52+0300

2024-08-19T09:52+0300

2024-08-19T09:52+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские экономисты предложили Банку России пересмотреть схему определения официального курса юаня, так как текущая методика приводит к расхождению между внутренним и внешний рынками, сообщает издание "Ведомости". Как отметил собеседник издания, на текущий момент в России существует три слабо связанных сегмента валютного рынка, такие как биржевой, внебиржевой и офшорный, что искажает представление о справедливом курсе валюты.Ранее спред между кросс-курсом юаня к доллару и котировками на форексе вырос почти на три процента и достиг рекордных отметок. По словам экономистов, такое положение способно существенно снизить авторитет Банка России.

https://1prime.ru/20240816/yuan-850941541.html

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