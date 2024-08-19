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Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек - 19.08.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем им оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР Денис... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T21:43+0300
2024-08-19T21:43+0300
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ДОНЕЦК, 19 авг — ПРАЙМ. Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем им оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибла беременная женщина. Ещё десять человек, включая двоих детей, получили ранения различной степени тяжести.Пушилин сообщил, что общее число жертв на сегодняшний день возросло до 14 человек: один погибший, 13 раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.По словам главы региона, в результате обстрела в Петровском районе Донецка пострадал мирный житель, находившийся на остановке общественного транспорта. Также двое мужчин пострадали в селе Сигнальном, куда попал дрон-камикадзе, запущенный украинскими войсками.Пушилин заключил, что к этому времени со стороны украинских вооружённых формирований было совершено пять атак с применением оружия. В общей сложности было выпущено более десяти боеприпасов. В атаках использовались ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров и ударный беспилотный летательный аппарат.
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днр, россия, всу
Происшествия, ДНР, РОССИЯ, ВСУ
21:43 19.08.2024
 
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек

Пушилин: число пострадавших при атаках ВСУ на ДНР за день возросло до 13 человек

Ситуация в Донецкой Народной Республике
Ситуация в Донецкой Народной Республике
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ДОНЕЦК, 19 авг — ПРАЙМ. Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем им оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибла беременная женщина. Ещё десять человек, включая двоих детей, получили ранения различной степени тяжести.
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Пушилин сообщил, что общее число жертв на сегодняшний день возросло до 14 человек: один погибший, 13 раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По словам главы региона, в результате обстрела в Петровском районе Донецка пострадал мирный житель, находившийся на остановке общественного транспорта. Также двое мужчин пострадали в селе Сигнальном, куда попал дрон-камикадзе, запущенный украинскими войсками.
Пушилин заключил, что к этому времени со стороны украинских вооружённых формирований было совершено пять атак с применением оружия. В общей сложности было выпущено более десяти боеприпасов. В атаках использовались ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров и ударный беспилотный летательный аппарат.
 
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