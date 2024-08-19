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"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
На захваченных ВСУ приграничных территориях начались проблемы с логистикой, рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:01+0300
2024-08-19T17:01+0300
2024-08-19T17:02+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На захваченных ВСУ приграничных территориях начались проблемы с логистикой, рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online"."Представьте логистику — на 10-15 километров оторвались от основных частей. В качестве примера, чтобы вы понимали, — да, дизелем можно заправиться на АЗС, — пришли, заправились, это можно. Ну еду можно там взять, а боекомплект где ты возьмешь?" — подчеркнул военный.Он также подчеркнул, что эти проблемы создают трудности не только с доставкой необходимых ресурсов в захваченную зону, но и с вывозом убитых и раненных солдат. В связи с высокими температурами в последние недели лета вопрос об эвакуации убитых боевиков становится особенно актуальным, заявил офицер.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
Стариков: у ВСУ начались проблемы с логистикой в Курской области
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
На захваченных ВСУ приграничных территориях начались проблемы с логистикой, рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online"
.
"Представьте логистику — на 10-15 километров оторвались от основных частей. В качестве примера, чтобы вы понимали, — да, дизелем можно заправиться на АЗС, — пришли, заправились, это можно. Ну еду можно там взять, а боекомплект где ты возьмешь?" — подчеркнул военный.
Он также подчеркнул, что эти проблемы создают трудности не только с доставкой необходимых ресурсов в захваченную зону, но и с вывозом убитых и раненных солдат. В связи с высокими температурами в последние недели лета вопрос об эвакуации убитых боевиков становится особенно актуальным, заявил офицер.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область