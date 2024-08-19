https://1prime.ru/20240819/evakuatsiya-850985902.html

"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области

"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области

На захваченных ВСУ приграничных территориях начались проблемы с логистикой, рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T17:01+0300

2024-08-19T17:01+0300

2024-08-19T17:02+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На захваченных ВСУ приграничных территориях начались проблемы с логистикой, рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online"."Представьте логистику — на 10-15 километров оторвались от основных частей. В качестве примера, чтобы вы понимали, — да, дизелем можно заправиться на АЗС, — пришли, заправились, это можно. Ну еду можно там взять, а боекомплект где ты возьмешь?" — подчеркнул военный.Он также подчеркнул, что эти проблемы создают трудности не только с доставкой необходимых ресурсов в захваченную зону, но и с вывозом убитых и раненных солдат. В связи с высокими температурами в последние недели лета вопрос об эвакуации убитых боевиков становится особенно актуальным, заявил офицер.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.

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