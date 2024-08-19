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"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
Если ВСУ покинет территорию Курской области, это может привести к падению режима Владимира Зеленского на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T23:14+0300
2024-08-19T23:14+0300
2024-08-19T23:14+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
режим
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.Если ВСУ покинет территорию Курской области, это может привести к падению режима Владимира Зеленского на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По мнению экс-советника, уход ВСУ из-под Курска станет крахом режима Владимира Зеленского.По мнению аналитика, положение киевского режима и без того нестабильно из-за тяжёлой ситуации, в которой оказались ВСУ под Торецком, Мирноградом и Покровском в ДНР. Он считает, что решение начать провокацию в Курской области свидетельствует о том, что Зеленский оказался в безвыходном положении.Эксперт отметил, что неудача в Курской области может вызвать ещё больший пессимизм в украинском обществе и усилить открытую неприязнь к президенту Зеленскому.
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украина, владимир зеленский, режим
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, режим
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
Соскин: выход ВСУ из Курской области приведет к краху режима Зеленского
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.Если ВСУ покинет территорию Курской области, это может привести к падению режима Владимира Зеленского на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По мнению экс-советника, уход ВСУ из-под Курска станет крахом режима Владимира Зеленского.
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
По мнению аналитика, положение киевского режима и без того нестабильно из-за тяжёлой ситуации, в которой оказались ВСУ под Торецком, Мирноградом и Покровском в ДНР. Он считает, что решение начать провокацию в Курской области свидетельствует о том, что Зеленский оказался в безвыходном положении.
Эксперт отметил, что неудача в Курской области может вызвать ещё больший пессимизм в украинском обществе и усилить открытую неприязнь к президенту Зеленскому.