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"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье

"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье

Если ВСУ покинет территорию Курской области, это может привести к падению режима Владимира Зеленского на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T23:14+0300

2024-08-19T23:14+0300

2024-08-19T23:14+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

режим

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.Если ВСУ покинет территорию Курской области, это может привести к падению режима Владимира Зеленского на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По мнению экс-советника, уход ВСУ из-под Курска станет крахом режима Владимира Зеленского.По мнению аналитика, положение киевского режима и без того нестабильно из-за тяжёлой ситуации, в которой оказались ВСУ под Торецком, Мирноградом и Покровском в ДНР. Он считает, что решение начать провокацию в Курской области свидетельствует о том, что Зеленский оказался в безвыходном положении.Эксперт отметил, что неудача в Курской области может вызвать ещё больший пессимизм в украинском обществе и усилить открытую неприязнь к президенту Зеленскому.

https://1prime.ru/20240819/vsu-850992355.html

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украина, владимир зеленский, режим