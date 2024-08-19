https://1prime.ru/20240819/kirgiziya-850969104.html

Премьер Киргизии заявил о "настоящем прорыве" в экономике страны

Премьер Киргизии заявил о "настоящем прорыве" в экономике страны - 19.08.2024, ПРАЙМ

Премьер Киргизии заявил о "настоящем прорыве" в экономике страны

Экономика Киргизии в 2024 году, несмотря на глобальную нестабильность, продемонстрировала настоящий прорыв, сообщил в понедельник премьер республики Акылбек... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T09:06+0300

2024-08-19T09:06+0300

2024-08-19T09:07+0300

экономика

киргизия

https://cdnn.1prime.ru/img/83949/49/839494984_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_d99e8df89775207648f9c2c74cb03454.jpg

БИШКЕК, 19 авг - ПРАЙМ. Экономика Киргизии в 2024 году, несмотря на глобальную нестабильность, продемонстрировала настоящий прорыв, сообщил в понедельник премьер республики Акылбек Жапаров. "Если не учитывать вклад Кумтора (золоторудного месторождения - ред.), то объем ВВП вырос в 2024 году в реальном выражении на 10,6%, что подчеркивает значительный экономический рост в стране и ускорение темпа роста по сравнению с 2023 годом. Подобный рост, в условиях глобальной нестабильности и вызовов, говорит о том, что экономика не просто адаптировалась – она вышла на новый уровень и продемонстрировала настоящий прорыв", - заявил глава кабмина в ходе расширенного аппаратного совещания с сотрудниками администрации президента Киргизии. По словам Жапарова, Киргизия постепенно переходит в другую "лигу" стран, более конкурентную и сильную, демонстрирует постоянный рост экономики и значительное снижение бедности. "Строятся тысячи километров дорог и сотнями запускаются школы, закупается специальная техника для дорожников, энергетиков, МЧС. Города полноценно обеспечиваются общественным транспортом, по всей республике возводятся аэропорты, страна обеспечена вертолетами и самолетами", - подчеркнул премьер. Он добавил, что отмеченные достижения смогли стать реальностью благодаря фискализации и борьбе с теневой экономикой. "Мы должны сделать все возможное, чтобы мир увидел результаты наших реформ, прогресса и стремления к лучшему. Это является стратегической целью, к которой мы должны стремиться, чтобы обеспечить стабильность и процветание страны… Мы не просто можем, но обязаны привносить свою уникальную точку зрения и опыт, демонстрируя миру наши достижения и амбиции, приверженность реформам, готовность к сотрудничеству. Это возможность не только заявить о себе, но и установить важные связи, привлечь инвестиции, и добиться стратегических партнерств", - подытожил глава кабмина.

https://1prime.ru/20240709/prodpomosch-849939876.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киргизия