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ТМХ заключил контракт на производство вагонов метро для Баку, заявил Путин

ТМХ заключил контракт на производство вагонов метро для Баку, заявил Путин - 19.08.2024, ПРАЙМ

ТМХ заключил контракт на производство вагонов метро для Баку, заявил Путин

В феврале текущего года "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключил очередной контракт на производство российских вагонов для метрополитена в Баку, рассказал президент... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T15:28+0300

2024-08-19T15:28+0300

2024-08-19T15:28+0300

экономика

метро

азербайджан

россия

трансмашхолдинг

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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. В феврале текущего года "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключил очередной контракт на производство российских вагонов для метрополитена в Баку, рассказал президент России Владимир Путин. "Надеюсь, что те, кто будет пользоваться этими составами, тоже будут довольны", - подчеркнул российский президент в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров. "Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.19 мая 2023 года США ввели санкции против "Метровагонмаша", обвинив его в выпуске продукции военного назначения. В интервью РИА Новости Липа в июле сообщил, что "Трансмашхолдинг" ведет консультации для исключения из списка санкций США входящего в холдинг "Метровагонмаша", потому что завод не выпускает военную продукцию.

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метро, азербайджан, россия, трансмашхолдинг