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ТМХ заключил контракт на производство вагонов метро для Баку, заявил Путин - 19.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240819/kontrakt-850982031.html
ТМХ заключил контракт на производство вагонов метро для Баку, заявил Путин
ТМХ заключил контракт на производство вагонов метро для Баку, заявил Путин - 19.08.2024, ПРАЙМ
ТМХ заключил контракт на производство вагонов метро для Баку, заявил Путин
В феврале текущего года "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключил очередной контракт на производство российских вагонов для метрополитена в Баку, рассказал президент... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:28+0300
2024-08-19T15:28+0300
экономика
метро
азербайджан
россия
трансмашхолдинг
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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. В феврале текущего года "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключил очередной контракт на производство российских вагонов для метрополитена в Баку, рассказал президент России Владимир Путин. "Надеюсь, что те, кто будет пользоваться этими составами, тоже будут довольны", - подчеркнул российский президент в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров. "Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.19 мая 2023 года США ввели санкции против "Метровагонмаша", обвинив его в выпуске продукции военного назначения. В интервью РИА Новости Липа в июле сообщил, что "Трансмашхолдинг" ведет консультации для исключения из списка санкций США входящего в холдинг "Метровагонмаша", потому что завод не выпускает военную продукцию.
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метро, азербайджан, россия, трансмашхолдинг
Экономика, метро, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, Трансмашхолдинг
15:28 19.08.2024
 
ТМХ заключил контракт на производство вагонов метро для Баку, заявил Путин

Путин: ТМХ заключил новый контракт на производство вагонов для бакинского метро

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВагоны метро в Москве
Вагоны метро в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. В феврале текущего года "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключил очередной контракт на производство российских вагонов для метрополитена в Баку, рассказал президент России Владимир Путин.
"Надеюсь, что те, кто будет пользоваться этими составами, тоже будут довольны", - подчеркнул российский президент в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров.
"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
19 мая 2023 года США ввели санкции против "Метровагонмаша", обвинив его в выпуске продукции военного назначения. В интервью РИА Новости Липа в июле сообщил, что "Трансмашхолдинг" ведет консультации для исключения из списка санкций США входящего в холдинг "Метровагонмаша", потому что завод не выпускает военную продукцию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
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15:20
 
ЭкономикаметроАЗЕРБАЙДЖАНРОССИЯТрансмашхолдинг
 
 
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