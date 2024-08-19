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ЦБ обозначил официальный курс валют на 20 августа
ЦБ обозначил официальный курс валют на 20 августа - 19.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс валют на 20 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 6,62 копейки - до 12,1204 рубля, курс доллара - на 63,66 копейки, до 89,5428 рубля, | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:02+0300
2024-08-19T17:02+0300
2024-08-19T17:09+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 6,62 копейки - до 12,1204 рубля, курс доллара - на 63,66 копейки, до 89,5428 рубля, курс евро - на 1,1 рубля, до 98,9355 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
ЦБ обозначил официальный курс валют на 20 августа
ЦБ: официальный курс юаня на вторник - 12,12 руб, доллара - 89,54 руб, евро - 98,94 руб
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 6,62 копейки - до 12,1204 рубля, курс доллара - на 63,66 копейки, до 89,5428 рубля, курс евро - на 1,1 рубля, до 98,9355 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.