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"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области
Наступление украинских военных на приграничных российских территориях замедлилось, ВСУ несут серьезные потери, сообщает издание The Economist. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:56+0300
2024-08-19T10:56+0300
спецоперация на украине
всу
приграничные территории
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Наступление украинских военных на приграничных российских территориях замедлилось, ВСУ несут серьезные потери, сообщает издание The Economist."Украинские солдаты, находящиеся на территории России, говорят, что уже начинают замечать другой уровень сопротивления. Потери растут", — подчеркивают авторы статьи.В издании также говорится о том, что первоначальный успех наступления был достигнут за счет эффекта неожиданности, однако теперь Киеву все сложнее сохранять свои позиции и не отступать с захваченных территорий.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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всу, приграничные территории, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, приграничные территории, РОССИЯ
10:56 19.08.2024
 
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области

The Economist: ВСУ несут потери под Курском

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Наступление украинских военных на приграничных российских территориях замедлилось, ВСУ несут серьезные потери, сообщает издание The Economist.
"Украинские солдаты, находящиеся на территории России, говорят, что уже начинают замечать другой уровень сопротивления. Потери растут", — подчеркивают авторы статьи.
В издании также говорится о том, что первоначальный успех наступления был достигнут за счет эффекта неожиданности, однако теперь Киеву все сложнее сохранять свои позиции и не отступать с захваченных территорий.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
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10:46
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
 
Спецоперация на УкраинеВСУприграничные территорииРОССИЯ
 
 
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