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"На воре шапка сгорела": Лавров указал на роль Запада в атаке ВСУ на Курск
"На воре шапка сгорела": Лавров указал на роль Запада в атаке ВСУ на Курск - 19.08.2024, ПРАЙМ
"На воре шапка сгорела": Лавров указал на роль Запада в атаке ВСУ на Курск
Глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился атаковать приграничные территории России без поручения Белого дома, подчеркнул министр... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:59+0300
2024-08-19T15:59+0300
2024-08-19T16:09+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
приграничные территории
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился атаковать приграничные территории России без поручения Белого дома, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров."Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - заявил дипломат в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину.Министр также указал, что США стоят за многими преступными действиями Киева, в том числе - за подрывом трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". "На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне - ред.) ослушался", - заключил политик.Ранее газета Washington Post писала, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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сергей лавров, приграничные территории, запад, украина
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, приграничные территории, ЗАПАД, УКРАИНА
"На воре шапка сгорела": Лавров указал на роль Запада в атаке ВСУ на Курск
Лавров: Зеленский никогда бы не решился на атаку без поручения США
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился атаковать приграничные территории России без поручения Белого дома, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США", - заявил дипломат в комментарии журналисту "России" Павлу Зарубину.
Министр также указал, что США стоят за многими преступными действиями Киева, в том числе - за подрывом трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
"На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от "мы здесь не причем", "нас никто не спрашивал" в последующем перешла во фразу "да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне - ред.) ослушался", - заключил политик.
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Ранее газета Washington Post писала, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.