https://1prime.ru/20240819/lerua-850974888.html

Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески

Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески - 19.08.2024, ПРАЙМ

Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески

Управляющие гипермаркетами бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО", сообщили РБК в пресс-службе. Название сменили после того, как французский... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:38+0300

2024-08-19T11:38+0300

2024-08-19T11:38+0300

леруа мерлен

гипермаркеты

западные компании

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/12/849267347_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ac39e4324392ac0a028627a446b9dc81.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управляющие гипермаркетами бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО", сообщили РБК в пресс-службе. Название сменили после того, как французский владелец магазинов ушел из России.Первым обновился магазин в подмосковных Мытищах. Остальные пятьдесят гипермаркетов сети сменят название до конца года. "Идет активный процесс ребрендинга. Включая замену униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля", — сообщили в компании.В 2023 году рынок России составил пятую часть продаж и четверть прибыли французской группы Adeo, владеющей сетью строительных гипермаркетов Leroy Merlin. Согласно отчетам, чистая прибыль от работы в России составила 287,4 миллиона евро, что равно четверти от общей прибыли Adeo за 2023 год, которая составила 1,143 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20240812/pribyl-850838580.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

леруа мерлен, гипермаркеты, западные компании