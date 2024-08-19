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Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески
Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески - 19.08.2024, ПРАЙМ
Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески
Управляющие гипермаркетами бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО", сообщили РБК в пресс-службе. Название сменили после того, как французский... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:38+0300
2024-08-19T11:38+0300
2024-08-19T11:38+0300
леруа мерлен
гипермаркеты
западные компании
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управляющие гипермаркетами бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО", сообщили РБК в пресс-службе. Название сменили после того, как французский владелец магазинов ушел из России.Первым обновился магазин в подмосковных Мытищах. Остальные пятьдесят гипермаркетов сети сменят название до конца года. "Идет активный процесс ребрендинга. Включая замену униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля", — сообщили в компании.В 2023 году рынок России составил пятую часть продаж и четверть прибыли французской группы Adeo, владеющей сетью строительных гипермаркетов Leroy Merlin. Согласно отчетам, чистая прибыль от работы в России составила 287,4 миллиона евро, что равно четверти от общей прибыли Adeo за 2023 год, которая составила 1,143 миллиарда евро.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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леруа мерлен, гипермаркеты, западные компании
Леруа Мерлен, гипермаркеты, западные компании
Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески
РБК: в гипермаркетах бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО"