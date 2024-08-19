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Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески
Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески - 19.08.2024, ПРАЙМ
Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески
Управляющие гипермаркетами бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО", сообщили РБК в пресс-службе. Название сменили после того, как французский... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:38+0300
2024-08-19T11:38+0300
леруа мерлен
гипермаркеты
западные компании
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управляющие гипермаркетами бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО", сообщили РБК в пресс-службе. Название сменили после того, как французский владелец магазинов ушел из России.Первым обновился магазин в подмосковных Мытищах. Остальные пятьдесят гипермаркетов сети сменят название до конца года. "Идет активный процесс ребрендинга. Включая замену униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля", — сообщили в компании.В 2023 году рынок России составил пятую часть продаж и четверть прибыли французской группы Adeo, владеющей сетью строительных гипермаркетов Leroy Merlin. Согласно отчетам, чистая прибыль от работы в России составила 287,4 миллиона евро, что равно четверти от общей прибыли Adeo за 2023 год, которая составила 1,143 миллиарда евро.
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леруа мерлен, гипермаркеты, западные компании
Леруа Мерлен, гипермаркеты, западные компании
11:38 19.08.2024
 
Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески

РБК: в гипермаркетах бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО"

© РИА Новости/Аврора . РИА Новости / Михаил Голенков "Леруа Мерлен"
Леруа Мерлен - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости/Аврора . РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управляющие гипермаркетами бывшей сети "Леруа Мерлен" меняют вывески на "Лемана ПРО", сообщили РБК в пресс-службе. Название сменили после того, как французский владелец магазинов ушел из России.
Первым обновился магазин в подмосковных Мытищах. Остальные пятьдесят гипермаркетов сети сменят название до конца года. "Идет активный процесс ребрендинга. Включая замену униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля", — сообщили в компании.
В 2023 году рынок России составил пятую часть продаж и четверть прибыли французской группы Adeo, владеющей сетью строительных гипермаркетов Leroy Merlin. Согласно отчетам, чистая прибыль от работы в России составила 287,4 миллиона евро, что равно четверти от общей прибыли Adeo за 2023 год, которая составила 1,143 миллиарда евро.
Leroy Merlin
Подсчитано, сколько прибыли принесла РФ владельцу Leroy Merlin
12 августа, 21:51
 
Леруа Мерленгипермаркетызападные компании
 
 
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