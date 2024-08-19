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Двое россиян выиграли по 50 миллионов рублей в лотерею
Двое россиян выиграли по 50 миллионов рублей в лотерею - 19.08.2024, ПРАЙМ
Двое россиян выиграли по 50 миллионов рублей в лотерею
По пятьдесят миллионов рублей выиграли в лотерею двое россиян - житель Псковской области и житель Тульской области. Об этом изданию "АиФ-Псков" сообщили в... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:42+0300
2024-08-19T14:42+0300
2024-08-19T14:42+0300
лотерея
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выигрыш в лотерею
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. По пятьдесят миллионов рублей выиграли в лотерею двое россиян - житель Псковской области и житель Тульской области. Об этом изданию "АиФ-Псков" сообщили в пресс-службе "Национальной Лотереи".Розыгрыш гарантированного суперприза в 100 миллионов рублей состоялся 18 августа в честь юбилейного, сотого тиража этой лотереи, организованной Минфином России. Деньги между собой разделили два участника. Оба купили билеты в почтовых отделениях.Ранее житель Тюменской области, впервые решивший поучаствовать в лотерее, выиграл десятки миллионов рублей. Россиянин купил лотерейный билет на десять тиражей за 500 рублей. А выиграл в общей сложности более 33 миллионов рублей.
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лотерея, выигрыш, выигрыш в лотерею, тульская область, псковская область
лотерея, выигрыш, выигрыш в лотерею, Тульская область, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Двое россиян выиграли по 50 миллионов рублей в лотерею
Жители Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею по 50 миллионов