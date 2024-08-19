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Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат ВСУ
Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат ВСУ
На белорусско-украинской границе находятся более 120 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:26+0300
2024-08-19T13:26+0300
2024-08-19T13:27+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На белорусско-украинской границе находятся более 120 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью "России 1"."Мы оттягиваем на себя эти 120 тысяч. Для того чтобы они все-таки понимали, что мы с ними не шутим", - сказал Лукашенко. Он уточнил, что на границе работают белорусские спецподразделения "Альфа", "Алмаз" и другие, а территории заминированы.Белоруссия помогает России снарядами, потому что государства являются союзниками, отмечал ранее Лукашенко. "Украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?", - риторически спросил Лукашенко. Минск и Москва, по его словам, могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, если возникнет такая необходимость.
https://1prime.ru/20240815/lukashenko-850911395.html
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россия, белоруссия, украина, александр лукашенко
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат ВСУ
Лукашенко: Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч украинских военных