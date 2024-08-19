https://1prime.ru/20240819/naemniki-850969608.html

"Вооружены до зубов": в курском селе заметили иностранных наёмников

"Вооружены до зубов": в курском селе заметили иностранных наёмников - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Вооружены до зубов": в курском селе заметили иностранных наёмников

В селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области были замечены иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши, рассказала РИА Новости... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T09:30+0300

2024-08-19T09:30+0300

2024-08-19T09:30+0300

спецоперация на украине

всу

иностранные наемники

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0b/850810034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3666519a4383f0437792f2425231e02.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области были замечены иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши, рассказала РИА Новости жительница российских приграничных территорий Ирина Кириченко.В течение недели женщина вместе с матерью пряталась в погребе дома, спасаясь от обстрелов украинских военных."В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки", - раскрыла подробности Ирина. Она также подчеркнула, что иностранные наемники были "вооружены до зубов". Девушка добавила, что ей удалось не попасться на глава военным."Постепенно отходила ближе к вишне, а у нее ствол дерева ... ничего не растет, просто голый. Я сижу и думаю, может, орех прикрывает, а мама хотела его спилить накануне этих дней. Хорошо, что не спилила, потому что я потихонечку пробежала…", - поделилась она подробностями.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240819/syrskiy-850968394.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, иностранные наемники