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"Вооружены до зубов": в курском селе заметили иностранных наёмников - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Вооружены до зубов": в курском селе заметили иностранных наёмников
"Вооружены до зубов": в курском селе заметили иностранных наёмников - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Вооружены до зубов": в курском селе заметили иностранных наёмников
В селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области были замечены иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши, рассказала РИА Новости... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T09:30+0300
2024-08-19T09:30+0300
спецоперация на украине
всу
иностранные наемники
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области были замечены иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши, рассказала РИА Новости жительница российских приграничных территорий Ирина Кириченко.В течение недели женщина вместе с матерью пряталась в погребе дома, спасаясь от обстрелов украинских военных."В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки", - раскрыла подробности Ирина. Она также подчеркнула, что иностранные наемники были "вооружены до зубов". Девушка добавила, что ей удалось не попасться на глава военным."Постепенно отходила ближе к вишне, а у нее ствол дерева ... ничего не растет, просто голый. Я сижу и думаю, может, орех прикрывает, а мама хотела его спилить накануне этих дней. Хорошо, что не спилила, потому что я потихонечку пробежала…", - поделилась она подробностями.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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всу, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, ВСУ, иностранные наемники
09:30 19.08.2024
 
"Вооружены до зубов": в курском селе заметили иностранных наёмников

Жительница курского села рассказала об иностранных наёмниках из Франции и Польши

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области были замечены иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши, рассказала РИА Новости жительница российских приграничных территорий Ирина Кириченко.
В течение недели женщина вместе с матерью пряталась в погребе дома, спасаясь от обстрелов украинских военных.
"В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки", - раскрыла подробности Ирина.
Она также подчеркнула, что иностранные наемники были "вооружены до зубов". Девушка добавила, что ей удалось не попасться на глава военным.
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"Постепенно отходила ближе к вишне, а у нее ствол дерева ... ничего не растет, просто голый. Я сижу и думаю, может, орех прикрывает, а мама хотела его спилить накануне этих дней. Хорошо, что не спилила, потому что я потихонечку пробежала…", - поделилась она подробностями.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
 
Спецоперация на УкраинеВСУиностранные наемники
 
 
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