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Польский Orlen подписал годовой контракт с британской BP на поставку нефти
Польский Orlen подписал годовой контракт с британской BP на поставку нефти - 19.08.2024, ПРАЙМ
Польский Orlen подписал годовой контракт с британской BP на поставку нефти
Польский энергетический концерн Orlen подписал годовой контракт с британской BP на поставку 6 миллионов тонн нефти с норвежских месторождений в Северном море,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:51+0300
2024-08-19T13:51+0300
2024-08-19T13:51+0300
энергетика
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ВАРШАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen подписал годовой контракт с британской BP на поставку 6 миллионов тонн нефти с норвежских месторождений в Северном море, говорится в сообщении концерна. "Orlen подписала соглашение с BP о поставках 6 миллионов тонн нефти с норвежских месторождений в Северном море. Это покроет около 15% годового спроса всей группы Orlen на это сырье", - говорится в пресс-релизе компании. Контракт будет действовать в течение одного года. Уточняется, что первый танкер прибудет в порт Гданьска в сентябре. "Сотрудничество с BP поможет группе Orlen диверсифицировать свой сырьевой портфель. Нефть из Норвегии хорошо подходит для технологии переработки на нефтеперерабатывающих заводах компании, что положительно влияет на экономику добывающих предприятий и открывает возможности для будущих проектов", - отметил президент Orlen Иренеуш Фонфара, его слова приводятся в сообщении. "Контракт на поставку сырой нефти с норвежских месторождений для группы Orlen является важным бизнес-шагом для BP в Польше, повышающим энергетическую безопасность региона. Это сотрудничество обеспечит доступ к различным видам нефти и откроет возможности для будущих проектов, связанных с трансформацией энергетики", - приводится в релизе комментарий президента BP Polska Богдана Кучарского. Весной 2022 года сообщалось, что Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью".
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нефть, orlen, bp
Энергетика, Нефть, Orlen, BP
Польский Orlen подписал годовой контракт с британской BP на поставку нефти
Польский Orlen подписал годовой контракт с BP на поставку 6 млн тонн нефти
ВАРШАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen подписал годовой контракт с британской BP на поставку 6 миллионов тонн нефти с норвежских месторождений в Северном море, говорится в сообщении концерна.
"Orlen подписала соглашение с BP о поставках 6 миллионов тонн нефти с норвежских месторождений в Северном море. Это покроет около 15% годового спроса всей группы Orlen на это сырье", - говорится в пресс-релизе компании.
Контракт будет действовать в течение одного года. Уточняется, что первый танкер прибудет в порт Гданьска в сентябре.
"Сотрудничество с BP поможет группе Orlen диверсифицировать свой сырьевой портфель. Нефть из Норвегии хорошо подходит для технологии переработки на нефтеперерабатывающих заводах компании, что положительно влияет на экономику добывающих предприятий и открывает возможности для будущих проектов", - отметил президент Orlen Иренеуш Фонфара, его слова приводятся в сообщении.
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"Контракт на поставку сырой нефти с норвежских месторождений для группы Orlen является важным бизнес-шагом для BP в Польше, повышающим энергетическую безопасность региона. Это сотрудничество обеспечит доступ к различным видам нефти и откроет возможности для будущих проектов, связанных с трансформацией энергетики", - приводится в релизе комментарий президента BP Polska Богдана Кучарского.
Весной 2022 года сообщалось, что Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью".