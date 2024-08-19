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Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти

Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти - 19.08.2024, ПРАЙМ

Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти

Москва и Баку планируют вместе работать над созданием инновационных танкеров для транспортировки нефтепродуктов, рассказал российский президент Владимир Путин... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T15:36+0300

2024-08-19T15:36+0300

2024-08-19T15:36+0300

россия

азербайджан

нефть

нефтяные танкеры

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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. Москва и Баку планируют вместе работать над созданием инновационных танкеров для транспортировки нефтепродуктов, рассказал российский президент Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.Глава государства отметил, что современные танкеры позволят существенно нарастить поставки энергоносителей на мировые рынки. Путин отметил, что к созданию танкеров будут привлечены Российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод. Танкеры будут использоваться на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах.

азербайджан

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россия, азербайджан, нефть, нефтяные танкеры