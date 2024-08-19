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Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти - 19.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти
Москва и Баку планируют вместе работать над созданием инновационных танкеров для транспортировки нефтепродуктов, рассказал российский президент Владимир Путин... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:36+0300
2024-08-19T15:36+0300
россия
азербайджан
нефть
нефтяные танкеры
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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. Москва и Баку планируют вместе работать над созданием инновационных танкеров для транспортировки нефтепродуктов, рассказал российский президент Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.Глава государства отметил, что современные танкеры позволят существенно нарастить поставки энергоносителей на мировые рынки. Путин отметил, что к созданию танкеров будут привлечены Российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод. Танкеры будут использоваться на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах.
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россия, азербайджан, нефть, нефтяные танкеры
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Нефть, нефтяные танкеры
15:36 19.08.2024
 
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти

Путин: Россия и Азербайджан создают танкеры для перевозки нефтепродуктов

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. Москва и Баку планируют вместе работать над созданием инновационных танкеров для транспортировки нефтепродуктов, рассказал российский президент Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Глава государства отметил, что современные танкеры позволят существенно нарастить поставки энергоносителей на мировые рынки.
Путин отметил, что к созданию танкеров будут привлечены Российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод. Танкеры будут использоваться на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах.
 
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАННефтьнефтяные танкеры
 
 
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