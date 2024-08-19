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В сентябре пенсии повысят трем категориям получателей - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В сентябре пенсии повысят трем категориям получателей
В сентябре пенсии повысят трем категориям получателей - 19.08.2024, ПРАЙМ
В сентябре пенсии повысят трем категориям получателей
С 1 сентября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T02:02+0300
2024-08-19T02:02+0300
пенсионеры
пенсии
индексация пенсий
людмила иванова-швец
эксклюзив
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.Прежде всего, повышение затронет тех, кто достиг 80-летнего возраста в августе. У них вдвое вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Значит, они будут получать 16 269 рублей 76 копеек.Также повысят выплаты тем, кто получил инвалидность 1 группы и тем, кто обращался ранее в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭксперт напомнила также, что традиционно 1 октября отмечается День пожилого человека. Это международный праздник, который был утвержден на Генеральной ассамблее ООН."Внутренних нормативных актов по чествованию этой даты на федеральном уровне нет. Но на отдельных региональных и муниципальных уровнях приняты определенные выплаты или другие формы поддержки пожилых людей", - пояснила экономист. Это могут быть доплаты к пенсии, единовременные выплаты, подарки.Возраст, формы и размеры для поддержания пожилых людей определяют сами регионы. Такие выплаты, как правило, происходят в сентябре, заключила Иванова-Швец.
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пенсионеры, пенсии, индексация пенсий, людмила иванова-швец, эксклюзив
пенсионеры, Пенсии, индексация пенсий, Людмила Иванова-Швец, Эксклюзив
02:02 19.08.2024
 
В сентябре пенсии повысят трем категориям получателей

Иванова-Швец: 1 сентября пенсию проиндексируют трем категориям получателей

© Фото : Unsplash/Matt BennettПожилые люди сидят на скамейке
Пожилые люди сидят на скамейке - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : Unsplash/Matt Bennett
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Прежде всего, повышение затронет тех, кто достиг 80-летнего возраста в августе. У них вдвое вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Значит, они будут получать 16 269 рублей 76 копеек.
Также повысят выплаты тем, кто получил инвалидность 1 группы и тем, кто обращался ранее в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.
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Эксперт напомнила также, что традиционно 1 октября отмечается День пожилого человека. Это международный праздник, который был утвержден на Генеральной ассамблее ООН.
"Внутренних нормативных актов по чествованию этой даты на федеральном уровне нет. Но на отдельных региональных и муниципальных уровнях приняты определенные выплаты или другие формы поддержки пожилых людей", - пояснила экономист. Это могут быть доплаты к пенсии, единовременные выплаты, подарки.
Возраст, формы и размеры для поддержания пожилых людей определяют сами регионы. Такие выплаты, как правило, происходят в сентябре, заключила Иванова-Швец.
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пенсионерыПенсиииндексация пенсийЛюдмила Иванова-ШвецЭксклюзив
 
 
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