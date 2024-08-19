https://1prime.ru/20240819/pensii-850933430.html

В сентябре пенсии повысят трем категориям получателей

В сентябре пенсии повысят трем категориям получателей - 19.08.2024, ПРАЙМ

В сентябре пенсии повысят трем категориям получателей

С 1 сентября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T02:02+0300

2024-08-19T02:02+0300

2024-08-19T02:02+0300

пенсионеры

пенсии

индексация пенсий

людмила иванова-швец

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846057273_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_739032b74a00e23b9c220e39d34fc03b.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.Прежде всего, повышение затронет тех, кто достиг 80-летнего возраста в августе. У них вдвое вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Значит, они будут получать 16 269 рублей 76 копеек.Также повысят выплаты тем, кто получил инвалидность 1 группы и тем, кто обращался ранее в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭксперт напомнила также, что традиционно 1 октября отмечается День пожилого человека. Это международный праздник, который был утвержден на Генеральной ассамблее ООН."Внутренних нормативных актов по чествованию этой даты на федеральном уровне нет. Но на отдельных региональных и муниципальных уровнях приняты определенные выплаты или другие формы поддержки пожилых людей", - пояснила экономист. Это могут быть доплаты к пенсии, единовременные выплаты, подарки.Возраст, формы и размеры для поддержания пожилых людей определяют сами регионы. Такие выплаты, как правило, происходят в сентябре, заключила Иванова-Швец.

https://1prime.ru/20240810/pensiya-850789707.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсионеры, пенсии, индексация пенсий, людмила иванова-швец, эксклюзив