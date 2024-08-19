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В ЕАБР заявили о снижении перегрева российской экономики

В ЕАБР заявили о снижении перегрева российской экономики - 19.08.2024, ПРАЙМ

В ЕАБР заявили о снижении перегрева российской экономики

Перегрев российской экономики снижается: рост промышленного производства сдерживается структурными факторами и в дальнейшем будет замедляться, говорится в... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:36+0300

2024-08-19T11:36+0300

2024-08-19T11:36+0300

экономика

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Перегрев российской экономики снижается: рост промышленного производства сдерживается структурными факторами и в дальнейшем будет замедляться, говорится в аналитическом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР). "В первом полугодии ВВП страны увеличился на 4,7% в годовом выражении. Промышленное производство за тот же период выросло на 4,4%, а во втором квартале рост составил 3,7% (после 5,6% в первом квартале). Замедление динамики выпуска может свидетельствовать о снижении перегрева экономики", - считают авторы доклада. "Рост производства ограничивают структурные факторы. Загрузка мощностей (около 81% во втором квартале) устойчиво сохраняется вблизи исторических максимумов. Предприятия указывают на низкий уровень обеспеченности кадрами, при этом уровень безработицы снизился до 2,4%, очередной раз обновив исторический минимум. На этом фоне полагаем, что промышленное производство прошло пиковые значения увеличения выпуска, и ожидаем постепенного замедления роста", - отмечают аналитики. В обрабатывающей промышленности также наметилась тенденция замедления, но темпы роста по-прежнему остаются высокими, сказано в докладе: 8% за первое полугодие и 7,3% во втором квартале. Основным драйвером обрабатывающей промышленности является машиностроительный комплекс: автопроизводство, компьютерное и электронное оборудование, производство транспортных средств и электрооборудования. За первое полугодие машиностроение нарастило выпуск на 22% (17,9% во втором квартале). При этом рост сохраняется на фоне высокой базы прошлого года, что привело к увеличению выпуска отрасли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом двухлетней давности. Металлургический комплекс также вносит значимый вклад в расширение выпуска обрабатывающей промышленности – рост за первое полугодие составил 8,8% (9,2% во втором квартале). Увеличение выпуска за полугодие наблюдается практически во всех крупных отраслях, кроме добывающих. Добыча полезных ископаемых по итогам первого полугодия сократилась на 0,3%, а во втором квартале сокращение составило 1,7%, приводят данные авторы доклада.

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еабр, россия