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Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через банки России
Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через банки России - 19.08.2024, ПРАЙМ
Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через банки России
Один из крупнейших банков Киргизии MBank (ОАО Коммерческий банк "Кыргызстан") приостановил денежные переводы через банки РФ, соответствующее объявление... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:53+0300
2024-08-19T12:53+0300
2024-08-19T12:53+0300
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БИШКЕК, 19 авг - ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Киргизии MBank (ОАО Коммерческий банк "Кыргызстан") приостановил денежные переводы через банки РФ, соответствующее объявление опубликовано на сайте банка. "С 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок", - говорится в объявлении. Отмечается, что входящие переводы по рублевым реквизитам будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции. Банк "Кыргызстан" и его интернет-банкинг MBank являются одними из крупнейших финансовых организаций в стране. Расплатиться переводом через MBank можно практически в каждом торговом павильоне республики, при том что остальные системы безналичной оплаты в Киргизии пока не получили такого широкого распространения.
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россия, киргизия, перевод денег
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, перевод денег
Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через банки России
Один из крупнейших банков Киргизии MBank приостановил переводы через банки РФ
БИШКЕК, 19 авг - ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Киргизии MBank (ОАО Коммерческий банк "Кыргызстан") приостановил денежные переводы через банки РФ, соответствующее объявление опубликовано на сайте банка.
"С 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок", - говорится в объявлении.
Отмечается, что входящие переводы по рублевым реквизитам будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции.
Банк "Кыргызстан" и его интернет-банкинг MBank являются одними из крупнейших финансовых организаций в стране. Расплатиться переводом через MBank можно практически в каждом торговом павильоне республики, при том что остальные системы безналичной оплаты в Киргизии пока не получили такого широкого распространения.