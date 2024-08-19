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Для жителей Петербурга запустили специальную карту "Серебряный возраст"

Для жителей Петербурга запустили специальную карту "Серебряный возраст" - 19.08.2024, ПРАЙМ

Для жителей Петербурга запустили специальную карту "Серебряный возраст"

Специальную пластикатовую карту "Серебряный возраст" запустили на базе Единой карты петербуржца, ее могут оформить мужчины старше 60 лет и женщины старше 55... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T23:48+0300

2024-08-19T23:48+0300

2024-08-19T23:48+0300

экономика

санкт-петербург

пенсионеры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - ПРАЙМ. Специальную пластикатовую карту "Серебряный возраст" запустили на базе Единой карты петербуржца, ее могут оформить мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, сообщил аппарат вице-губернатора города Бориса Пиотровского. "В рамках проекта правительства Санкт-Петербурга "Серебряный возраст" запущен новый продукт — специальная пластикатовая карта "Серебряный возраст" на базе Единой карты петербуржца", — говорится в сообщении. Уточняется, что карту могут оформить мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Подать заявление на оформление карты "Серебряный возраст" можно в отделении одного из пяти банков-партнеров Единой карты петербуржца (ЕКП) — Сбера, ВТБ, банка "Санкт-Петербург", Газпромбанка или ПСБ. Действующие держатели ЕКП, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, будут подключены к проекту "Серебряный возраст" автоматически. Сообщается, что с 1 сентября у держателей карты появится уникальная возможность посетить городские музеи по стоимости в 1 рубль (на период проведения акции). С марта 2025 года для держателей карты "Серебряный возраст" будет доступен электронный сертификат на покупку билетов в музеи регионального уровня и федеральные музеи. Карта "Серебряный возраст" является частью проекта губернатора Санкт-Петербурга "Серебряный возраст". Проект включает четыре направления: "Здоровье", "Спорт", "Образование" и "Досуг" и направлен на повышение качества жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста, увеличение продолжительности жизни петербуржцев. Благодаря этому проекту будет сформирован новый стандарт жизни старшего поколения в Северной столице.

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санкт-петербург, пенсионеры