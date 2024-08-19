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"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ

"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ

Несмотря на острую нехватку помощи, украинское командование не поддержало, рассказал пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров. Его слова привело Минобороны... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:08+0300

2024-08-19T11:08+0300

2024-08-19T11:09+0300

спецоперация на украине

всу

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Несмотря на острую нехватку помощи, украинское командование не поддержало, рассказал пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров. Его слова привело Минобороны России."Нас командование послало на соседнюю позицию, чтобы мы там держали оборону, но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло", — заявил он.Пленный также уточнил, что из зоны украинское командование даже не вывезло убитых и раненых, несмотря на то, что пострадало большое количество солдат. Владимир подчеркнул, что был насильственно призван на службу и не хотел воевать.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, насильственная мобилизация на украине, пленные