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"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ
"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ
Несмотря на острую нехватку помощи, украинское командование не поддержало, рассказал пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров. Его слова привело Минобороны... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:08+0300
2024-08-19T11:09+0300
спецоперация на украине
всу
насильственная мобилизация на украине
пленные
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Несмотря на острую нехватку помощи, украинское командование не поддержало, рассказал пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров. Его слова привело Минобороны России."Нас командование послало на соседнюю позицию, чтобы мы там держали оборону, но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло", — заявил он.Пленный также уточнил, что из зоны украинское командование даже не вывезло убитых и раненых, несмотря на то, что пострадало большое количество солдат. Владимир подчеркнул, что был насильственно призван на службу и не хотел воевать.
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всу, насильственная мобилизация на украине, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине, пленные
11:08 19.08.2024 (обновлено: 11:09 19.08.2024)
 
"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ

Пленный солдат ВСУ Бахмистеров рассказал об отправке на занятые ВС РФ позиции

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Несмотря на острую нехватку помощи, украинское командование не поддержало, рассказал пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров. Его слова привело Минобороны России.
"Нас командование послало на соседнюю позицию, чтобы мы там держали оборону, но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло", — заявил он.
Пленный также уточнил, что из зоны украинское командование даже не вывезло убитых и раненых, несмотря на то, что пострадало большое количество солдат. Владимир подчеркнул, что был насильственно призван на службу и не хотел воевать.
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Спецоперация на УкраинеВСУнасильственная мобилизация на Украинепленные
 
 
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