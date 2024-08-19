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Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков" - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков"
Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков"
Россия предъявила немецким властям претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", сообщил в интервью РИА Новости директор третьего европейского... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T06:07+0300
2024-08-19T06:07+0300
энергетика
северные потоки
взрывы на северных потоках
германия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия предъявила немецким властям претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", сообщил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.По его словам, Москва добивается проведения переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом."Власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей террористических актов в Балтийском море, являющихся гражданами Украины", - напомнил Тяпкин.По его словам, судя по тому, что в СМИ Германии уже продвигается тезис о том, что эти люди не связаны с каким-либо государством, следствие, которое ведет немецкая сторона, также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков". То есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", - отметил он. Тяпкин указал, что Россия не намерена мириться с подобным положением дел."Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН", - сказал дипломат.По его словам, на сей счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и ФРГ."Добиваемся проведения переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. От реакции западников будут зависеть наши дальнейшие шаги", - указал дипломат. Немецкие СМИ сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов.Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и его помощниках.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия не раз запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но так их и не получила.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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северные потоки, взрывы на северных потоках, германия
Энергетика, Северные потоки, взрывы на северных потоках, ГЕРМАНИЯ
06:07 19.08.2024
 
Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков"

Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия предъявила немецким властям претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", сообщил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
По его словам, Москва добивается проведения переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.
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"Власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей террористических актов в Балтийском море, являющихся гражданами Украины", - напомнил Тяпкин.
По его словам, судя по тому, что в СМИ Германии уже продвигается тезис о том, что эти люди не связаны с каким-либо государством, следствие, которое ведет немецкая сторона, также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков". То есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", - отметил он.
Тяпкин указал, что Россия не намерена мириться с подобным положением дел.
"Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН", - сказал дипломат.
По его словам, на сей счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и ФРГ.
"Добиваемся проведения переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. От реакции западников будут зависеть наши дальнейшие шаги", - указал дипломат.
Немецкие СМИ сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов.
Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и его помощниках.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия не раз запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но так их и не получила.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭнергетикаСеверные потокивзрывы на северных потокахГЕРМАНИЯ
 
 
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