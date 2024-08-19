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Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков"
Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков"
Россия предъявила немецким властям претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", сообщил в интервью РИА Новости директор третьего европейского... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T06:07+0300
2024-08-19T06:07+0300
2024-08-19T06:07+0300
энергетика
северные потоки
взрывы на северных потоках
германия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия предъявила немецким властям претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", сообщил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.По его словам, Москва добивается проведения переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом."Власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей террористических актов в Балтийском море, являющихся гражданами Украины", - напомнил Тяпкин.По его словам, судя по тому, что в СМИ Германии уже продвигается тезис о том, что эти люди не связаны с каким-либо государством, следствие, которое ведет немецкая сторона, также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков". То есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", - отметил он. Тяпкин указал, что Россия не намерена мириться с подобным положением дел."Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН", - сказал дипломат.По его словам, на сей счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и ФРГ."Добиваемся проведения переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. От реакции западников будут зависеть наши дальнейшие шаги", - указал дипломат. Немецкие СМИ сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов.Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и его помощниках.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия не раз запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но так их и не получила.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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северные потоки, взрывы на северных потоках, германия
Энергетика, Северные потоки, взрывы на северных потоках, ГЕРМАНИЯ
Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "потоков"
Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия предъявила немецким властям претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", сообщил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
По его словам, Москва добивается проведения переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.
Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках"
"Власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей террористических актов в Балтийском море, являющихся гражданами Украины", - напомнил Тяпкин.
По его словам, судя по тому, что в СМИ Германии уже продвигается тезис о том, что эти люди не связаны с каким-либо государством, следствие, которое ведет немецкая сторона, также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков". То есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", - отметил он.
Тяпкин указал, что Россия не намерена мириться с подобным положением дел.
"Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН", - сказал дипломат.
По его словам, на сей счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и ФРГ.
"Добиваемся проведения переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. От реакции западников будут зависеть наши дальнейшие шаги", - указал дипломат.
Немецкие СМИ сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов.
Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и его помощниках.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия не раз запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но так их и не получила.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.