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Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге
Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге - 19.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге
Эксперт Павел Филимонов назвал "АвтоВзгляду" пять простых правил, соблюдение которых может избежать мошеннического обмана на дороге. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:21+0300
2024-08-19T14:21+0300
авто
автоэксперт
пдд
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ПРАЙМ, 19 авг - ПРАЙМ. Эксперт Павел Филимонов назвал "АвтоВзгляду" пять простых правил, соблюдение которых может избежать мошеннического обмана на дороге. Первое правило - при любых подозрительных ситуациях на трассе следует избегать контакта, если это кажется небезопасным, и не соглашаться на немедленное решение вопросов. В любых спорных ситуациях поможет правило номер два - включённый видеорегистратор. В-третьих, не следует оставлять документы и деньги на видных местах. В-четвертых, изучайте местность и гуглите особенности региона, где путешествуете. И, наконец, сообщайте о всех подозрительных действиях полиции.
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авто, автоэксперт, пдд
Авто, автоэксперт, ПДД
14:21 19.08.2024
 
Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге

Эксперт Филимонов назвал пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост полностью открыли для автомобильного движения
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ПРАЙМ, 19 авг - ПРАЙМ. Эксперт Павел Филимонов назвал "АвтоВзгляду" пять простых правил, соблюдение которых может избежать мошеннического обмана на дороге.
Первое правило - при любых подозрительных ситуациях на трассе следует избегать контакта, если это кажется небезопасным, и не соглашаться на немедленное решение вопросов. В любых спорных ситуациях поможет правило номер два - включённый видеорегистратор.
В-третьих, не следует оставлять документы и деньги на видных местах. В-четвертых, изучайте местность и гуглите особенности региона, где путешествуете. И, наконец, сообщайте о всех подозрительных действиях полиции.
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