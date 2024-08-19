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Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге

Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге - 19.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге

Эксперт Павел Филимонов назвал "АвтоВзгляду" пять простых правил, соблюдение которых может избежать мошеннического обмана на дороге. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T14:21+0300

2024-08-19T14:21+0300

2024-08-19T14:21+0300

авто

автоэксперт

пдд

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ПРАЙМ, 19 авг - ПРАЙМ. Эксперт Павел Филимонов назвал "АвтоВзгляду" пять простых правил, соблюдение которых может избежать мошеннического обмана на дороге. Первое правило - при любых подозрительных ситуациях на трассе следует избегать контакта, если это кажется небезопасным, и не соглашаться на немедленное решение вопросов. В любых спорных ситуациях поможет правило номер два - включённый видеорегистратор. В-третьих, не следует оставлять документы и деньги на видных местах. В-четвертых, изучайте местность и гуглите особенности региона, где путешествуете. И, наконец, сообщайте о всех подозрительных действиях полиции.

https://1prime.ru/20240717/shtraf-850204542.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автоэксперт, пдд