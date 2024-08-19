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Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге
Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге - 19.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге
Эксперт Павел Филимонов назвал "АвтоВзгляду" пять простых правил, соблюдение которых может избежать мошеннического обмана на дороге. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:21+0300
2024-08-19T14:21+0300
2024-08-19T14:21+0300
авто
автоэксперт
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ПРАЙМ, 19 авг - ПРАЙМ. Эксперт Павел Филимонов назвал "АвтоВзгляду" пять простых правил, соблюдение которых может избежать мошеннического обмана на дороге. Первое правило - при любых подозрительных ситуациях на трассе следует избегать контакта, если это кажется небезопасным, и не соглашаться на немедленное решение вопросов. В любых спорных ситуациях поможет правило номер два - включённый видеорегистратор. В-третьих, не следует оставлять документы и деньги на видных местах. В-четвертых, изучайте местность и гуглите особенности региона, где путешествуете. И, наконец, сообщайте о всех подозрительных действиях полиции.
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авто, автоэксперт, пдд
Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге
Эксперт Филимонов назвал пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге
ПРАЙМ, 19 авг - ПРАЙМ.
Эксперт Павел Филимонов назвал "АвтоВзгляду"
пять простых правил, соблюдение которых может избежать мошеннического обмана на дороге.
Первое правило - при любых подозрительных ситуациях на трассе следует избегать контакта, если это кажется небезопасным, и не соглашаться на немедленное решение вопросов. В любых спорных ситуациях поможет правило номер два - включённый видеорегистратор.
В-третьих, не следует оставлять документы и деньги на видных местах. В-четвертых, изучайте местность и гуглите особенности региона, где путешествуете. И, наконец, сообщайте о всех подозрительных действиях полиции.
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