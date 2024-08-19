Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240819/rossiya-850989878.html
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России
У Запада никогда не было возможности победить Россию и получить её ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T19:05+0300
2024-08-19T19:05+0300
спецоперация на украине
украина
россия
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. У Запада никогда не было возможности победить Россию и получить её ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Cyrus Janssen.Он отметил, что идея была в том, чтобы победить Россию, лишить ее полезных ископаемых и сельскохозяйственных ресурсов, а затем разделить страну на множество зависимых государств. Однако все это провалилось, и не было никаких шансов, что это произойдет.По словам полковника, замыслом украинского конфликта было ослабление Москвы. Он предположил, что впоследствии Запад сможет установить контроль над Россией.Отставной военный отметил, что нечто подобное сейчас происходит с Украиной, которую Владимир Зеленский предлагает западным инвесторам.
https://1prime.ru/20240819/ukraina-850987775.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, СВО
19:05 19.08.2024
 
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России

Макгрегор: у Запада не было шансов разделить Россию на вассальные государства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. У Запада никогда не было возможности победить Россию и получить её ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Cyrus Janssen.
Он отметил, что идея была в том, чтобы победить Россию, лишить ее полезных ископаемых и сельскохозяйственных ресурсов, а затем разделить страну на множество зависимых государств. Однако все это провалилось, и не было никаких шансов, что это произойдет.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского
17:29
По словам полковника, замыслом украинского конфликта было ослабление Москвы. Он предположил, что впоследствии Запад сможет установить контроль над Россией.
Отставной военный отметил, что нечто подобное сейчас происходит с Украиной, которую Владимир Зеленский предлагает западным инвесторам.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала