https://1prime.ru/20240819/rossiya-850989878.html
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России
У Запада никогда не было возможности победить Россию и получить её ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T19:05+0300
2024-08-19T19:05+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. У Запада никогда не было возможности победить Россию и получить её ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Cyrus Janssen.Он отметил, что идея была в том, чтобы победить Россию, лишить ее полезных ископаемых и сельскохозяйственных ресурсов, а затем разделить страну на множество зависимых государств. Однако все это провалилось, и не было никаких шансов, что это произойдет.По словам полковника, замыслом украинского конфликта было ослабление Москвы. Он предположил, что впоследствии Запад сможет установить контроль над Россией.Отставной военный отметил, что нечто подобное сейчас происходит с Украиной, которую Владимир Зеленский предлагает западным инвесторам.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, СВО
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России
Макгрегор: у Запада не было шансов разделить Россию на вассальные государства
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
У Запада никогда не было возможности победить Россию и получить её ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире
YouTube-канала Cyrus Janssen.
Он отметил, что идея была в том, чтобы победить Россию, лишить ее полезных ископаемых и сельскохозяйственных ресурсов, а затем разделить страну на множество зависимых государств. Однако все это провалилось, и не было никаких шансов, что это произойдет.
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского
По словам полковника, замыслом украинского конфликта было ослабление Москвы. Он предположил, что впоследствии Запад сможет установить контроль над Россией.
Отставной военный отметил, что нечто подобное сейчас происходит с Украиной, которую Владимир Зеленский предлагает западным инвесторам.