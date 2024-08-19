Рубль и нефть: балансируя между геополитикой и экономическими факторами

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 16 августа, рублевые пары продемонстрировали рост по итогам дня. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, достигнув 88,57 руб., евро/рубль выросла на 0,64% до 97,37 рубля, а юань/рубль укрепился на 0,66%, составив 12,06 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на выходные и понедельник: доллар - 88,9062 рубля, евро - 97,839 рубля. Динамика торгов в течение дня была неоднородной. После первоначального снижения рубль сумел восстановить позиции, однако к закрытию торгов все же ушел в небольшой минус. Ожидается, что до конца месяца поддержку российской валюте может оказать начало налогового периода, пик которого приходится на 28 августа. Предполагается, что компании будут активнее продавать иностранную валюту для уплаты налогов по текущему курсу. Пара доллар/рубль в настоящее время стабилизировалась на уровне 88,30 рубля. Аналитики советуют следить за уровнем 87,85 рубля. В случае прохождения этой отметки, курс доллара может двинуться к 87 рублям. рубля. на фоне общей слабости американской валюты на рынке Форекс. Важным фактором остаются повышенные геополитические риски, связанные с ситуацией в Курской области и атаками дронов на нефтебазы. Учитывая, что внутренние факторы являются доминирующими в курсообразовании, стабилизация обстановки может позитивно сказаться на рубле. На нефтяном рынке наблюдается снижение котировок после значительного роста в начале недели. В пятницу баррель Brent подешевел на 0,18%, до 79,59 доллара. В понедельник, 19 августа, на торгах в Азии цена барреля Brent составила 79,54 доллара. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают данные из Китая. В июле объемы нефтепереработки в стране сократились на 6,1% в годовом исчислении, достигнув минимального уровня с октября 2022 года. Кроме того, среднесуточный импорт нефти Китаем в июле составил 9,97 миллиона баррелей в сутки, что является наименьшим показателем с сентября 2022 года. Однако геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может поддержать цены на нефть. В воскресенье ХАМАС отверг условия сделки по освобождению заложников и прекращению огня, обсуждавшиеся в Дохе в четверг и пятницу. Также снижение цен на нефть может быть ограничено растущими ожиданиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), начиная с сентября, и снижением индекса доллара. Экономические данные США, опубликованные на прошлой неделе, показали превышение ожиданий по розничным продажам, в то время как индексы цен производителей (PPI) и потребителей (CPI) указали на замедление инфляции. Снижение стоимости заимствований может положительно повлиять на экономическую активность в США. С 20 марта цена на нефть торгуется в боковом тренде, имеющем сходящую формацию. На понедельник его границы проходят через 74,60 - 88,92 доллара. Формируется фигура треугольника, которая часто является признаком продолжения нисходящего тренда с возможными целями ниже 70 долларов за баррель. Чтобы избежать этого сценария, покупателям необходимо закрыть торги выше отметки 89 долларов за баррель. В целом, как рубль, так и нефть находятся под влиянием множества факторов, включая геополитическую напряженность, экономические показатели ключевых стран-потребителей нефти и ожидания относительно монетарной политики крупнейших центральных банков. Индекс Мосбиржи снизился на 0,35%, до 2828,20 п., индекс РТС - на 0,47%, до 1002,12 п. Индекс IMOEX приближается к 2800 п. Чем дольше индекс останется торговаться выше 2800, тем выше вероятность отскока к 3050 п.
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 16 августа, рублевые пары продемонстрировали рост по итогам дня. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, достигнув 88,57 руб., евро/рубль выросла на 0,64% до 97,37 рубля, а юань/рубль укрепился на 0,66%, составив 12,06 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на выходные и понедельник: доллар - 88,9062 рубля, евро - 97,839 рубля.
Динамика торгов в течение дня была неоднородной. После первоначального снижения рубль сумел восстановить позиции, однако к закрытию торгов все же ушел в небольшой минус. Ожидается, что до конца месяца поддержку российской валюте может оказать начало налогового периода, пик которого приходится на 28 августа. Предполагается, что компании будут активнее продавать иностранную валюту для уплаты налогов по текущему курсу.
Пара доллар/рубль в настоящее время стабилизировалась на уровне 88,30 рубля. Аналитики советуют следить за уровнем 87,85 рубля. В случае прохождения этой отметки, курс доллара может двинуться к 87 рублям.
рубля. на фоне общей слабости американской валюты на рынке Форекс. Важным фактором остаются повышенные геополитические риски, связанные с ситуацией в Курской области и атаками дронов на нефтебазы. Учитывая, что внутренние факторы являются доминирующими в курсообразовании, стабилизация обстановки может позитивно сказаться на рубле.
На нефтяном рынке наблюдается снижение котировок после значительного роста в начале недели. В пятницу баррель Brent подешевел на 0,18%, до 79,59 доллара. В понедельник, 19 августа, на торгах в Азии цена барреля Brent составила 79,54 доллара.
Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают данные из Китая. В июле объемы нефтепереработки в стране сократились на 6,1% в годовом исчислении, достигнув минимального уровня с октября 2022 года. Кроме того, среднесуточный импорт нефти Китаем в июле составил 9,97 миллиона баррелей в сутки, что является наименьшим показателем с сентября 2022 года.
Однако геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может поддержать цены на нефть. В воскресенье ХАМАС отверг условия сделки по освобождению заложников и прекращению огня, обсуждавшиеся в Дохе в четверг и пятницу.
Также снижение цен на нефть может быть ограничено растущими ожиданиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), начиная с сентября, и снижением индекса доллара. Экономические данные США, опубликованные на прошлой неделе, показали превышение ожиданий по розничным продажам, в то время как индексы цен производителей (PPI) и потребителей (CPI) указали на замедление инфляции. Снижение стоимости заимствований может положительно повлиять на экономическую активность в США.
С 20 марта цена на нефть торгуется в боковом тренде, имеющем сходящую формацию. На понедельник его границы проходят через 74,60 - 88,92 доллара. Формируется фигура треугольника, которая часто является признаком продолжения нисходящего тренда с возможными целями ниже 70 долларов за баррель. Чтобы избежать этого сценария, покупателям необходимо закрыть торги выше отметки 89 долларов за баррель.
В целом, как рубль, так и нефть находятся под влиянием множества факторов, включая геополитическую напряженность, экономические показатели ключевых стран-потребителей нефти и ожидания относительно монетарной политики крупнейших центральных банков.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,35%, до 2828,20 п., индекс РТС - на 0,47%, до 1002,12 п. Индекс IMOEX приближается к 2800 п. Чем дольше индекс останется торговаться выше 2800, тем выше вероятность отскока к 3050 п.
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