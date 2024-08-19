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"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
В ближайшее время российские войска могут совершить прорыв в Донбассе на Покровском направлении, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:31+0300
2024-08-19T15:31+0300
спецоперация на украине
украина
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прорыв
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В ближайшее время российские войска могут совершить прорыв в Донбассе на Покровском направлении, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Politeka Online".Он отметил, что ВС РФ продвигаются на Покровском и Торецком направлениях очень быстро. На этих направлениях наблюдается тактический кризис, который в любой момент может перерасти в оперативный, что в свою очередь станет "прорывом фронта".Полковник сообщил, что российские войска усилили своё наступление на этих направлениях. Он охарактеризовал ситуацию на фронте как тяжёлую. Кроме того, полковник указал на возможность возникновения тактического кризиса на Южнодонецком направлении.В воскресенье Министерство обороны объявило об освобождении российскими войсками села Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Свиридоновка — это небольшое село, которое находится к северо-западу от Лисичного, освобождённого 12 августа. Оно расположено на южном берегу реки Казенный Торец. Теперь российские войска могут продвигаться вдоль этой реки на запад к городу Красноармейску (украинцы называют его Покровском).
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украина, сво, всу, прорыв
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, прорыв
15:31 19.08.2024
 
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе

Экс-полковник СБУ: российские войска могут прорвать фронт в Донбассе

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В ближайшее время российские войска могут совершить прорыв в Донбассе на Покровском направлении, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Politeka Online".
Он отметил, что ВС РФ продвигаются на Покровском и Торецком направлениях очень быстро. На этих направлениях наблюдается тактический кризис, который в любой момент может перерасти в оперативный, что в свою очередь станет "прорывом фронта".
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15:12
Полковник сообщил, что российские войска усилили своё наступление на этих направлениях. Он охарактеризовал ситуацию на фронте как тяжёлую. Кроме того, полковник указал на возможность возникновения тактического кризиса на Южнодонецком направлении.
В воскресенье Министерство обороны объявило об освобождении российскими войсками села Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Свиридоновка — это небольшое село, которое находится к северо-западу от Лисичного, освобождённого 12 августа. Оно расположено на южном берегу реки Казенный Торец. Теперь российские войска могут продвигаться вдоль этой реки на запад к городу Красноармейску (украинцы называют его Покровском).
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУпрорыв
 
 
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