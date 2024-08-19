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Польский Orlen откажется от российского сырья, заявил глава концерна
Польский Orlen откажется от российского сырья, заявил глава концерна - 19.08.2024, ПРАЙМ
Польский Orlen откажется от российского сырья, заявил глава концерна
Польский топливный концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья, заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:19+0300
2024-08-19T14:19+0300
2024-08-19T14:19+0300
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ВАРШАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья, заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара. "На польских нефтеперерабатывающих заводах сырье с востока не используется. При диверсификации поставок мы делаем ставку на стабильное сырье, но также учитываем его свойства, которые позволяют получать хорошие результаты", - цитирует Фанфару агентство РАР. Он отметил, что российское сырье в настоящее время используется только на одном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Orlen в Чехии из-за транспортных ограничений для поставки другого сырья. "Orlen Group подготовлена к полному отказу от российской нефти, которую в настоящее время перерабатывает только нефтеперерабатывающий завод в чешском Литвинове. Ключевым моментом является расширение транспортной инфраструктуры в Чехии, которая является основным ограничением для отказа от ввоза российской нефти в эту страну", - передает РАР комментарий председателя правления концерна. Он подчеркнул, что Orlen уже ведет работу по переводу чешского НПЗ на нероссийскую нефть. "На Литвиновском заводе проводятся испытания, в ходе которых успешно обрабатываются смеси нероссийского сырья. Второй чешский завод, принадлежащий группе Orlen, расположенный в Кралупах, вообще не использует российское сырье", - сказал Фанфара. Весной 2022 года Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью".
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orlen, польша, российская нефть, сырье
Orlen, ПОЛЬША, российская нефть, сырье
Польский Orlen откажется от российского сырья, заявил глава концерна
Фафара: польский Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья
ВАРШАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья, заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара.
"На польских нефтеперерабатывающих заводах сырье с востока не используется. При диверсификации поставок мы делаем ставку на стабильное сырье, но также учитываем его свойства, которые позволяют получать хорошие результаты", - цитирует Фанфару агентство РАР.
Он отметил, что российское сырье в настоящее время используется только на одном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Orlen в Чехии из-за транспортных ограничений для поставки другого сырья.
"Orlen Group подготовлена к полному отказу от российской нефти, которую в настоящее время перерабатывает только нефтеперерабатывающий завод в чешском Литвинове. Ключевым моментом является расширение транспортной инфраструктуры в Чехии, которая является основным ограничением для отказа от ввоза российской нефти в эту страну", - передает РАР комментарий председателя правления концерна.
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Он подчеркнул, что Orlen уже ведет работу по переводу чешского НПЗ на нероссийскую нефть. "На Литвиновском заводе проводятся испытания, в ходе которых успешно обрабатываются смеси нероссийского сырья. Второй чешский завод, принадлежащий группе Orlen, расположенный в Кралупах, вообще не использует российское сырье", - сказал Фанфара.
Весной 2022 года Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью".