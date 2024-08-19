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"Не от легкой жизни". Раскрыт мотив Сырского в нападении на Курскую область
"Не от легкой жизни". Раскрыт мотив Сырского в нападении на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Не от легкой жизни". Раскрыт мотив Сырского в нападении на Курскую область
Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского накануне вторжения украинских войск в Курскую область намеревались снять, пишет британское издание Economist. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T08:30+0300
2024-08-19T08:30+0300
2024-08-19T08:30+0300
спецоперация на украине
александр сырский
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского накануне вторжения украинских войск в Курскую область намеревались снять, пишет британское издание Economist."План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни", — отмечается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже сообщается, что Сырский, недавно назначенный вместо Валерия Залужного главкомом, в начале июля оказался под давлением. "Он боролся с далеко не идеальным наследием своего предшественника", — отметило издание.В это время командование армии расходилось с Владимиром Зеленским по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы, пишет автор."Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения", — утверждается в статье.Как отмечается, командование ВСУ скрывало от личного состава войск план нападения на Курскую область. Когда рядовому составу рассказали о готовящейся авантюре, они в это не поверили, указывается в публикации.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о ситуации с нападением на Курскую область. По его мнению, если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Госдуме эти слова назвали проявлением психоза.
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александр сырский, всу
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, ВСУ
"Не от легкой жизни". Раскрыт мотив Сырского в нападении на Курскую область
Economist: перед атакой на Курскую область главкома ВСУ Сырского хотели уволить
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского накануне вторжения украинских войск в Курскую область намеревались снять, пишет британское издание Economist
.
"План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни", — отмечается в статье.
Также сообщается, что Сырский, недавно назначенный вместо Валерия Залужного главкомом, в начале июля оказался под давлением. "Он боролся с далеко не идеальным наследием своего предшественника", — отметило издание.
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В это время командование армии расходилось с Владимиром Зеленским по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы, пишет автор.
"Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения", — утверждается в статье.
Как отмечается, командование ВСУ скрывало от личного состава войск план нападения на Курскую область. Когда рядовому составу рассказали о готовящейся авантюре, они в это не поверили, указывается в публикации.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о ситуации с нападением на Курскую область. По его мнению, если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Госдуме эти слова назвали проявлением психоза.