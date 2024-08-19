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В Турции нашли связь между покушением на Трампа и эскалацией на Украине
В Турции нашли связь между покушением на Трампа и эскалацией на Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Турции нашли связь между покушением на Трампа и эскалацией на Украине
Затягивание украинского конфликта было целью покушения на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, так как республиканцам было послано сообщение о... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T09:03+0300
2024-08-19T09:03+0300
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АНКАРА, 19 авг – ПРАЙМ. Затягивание украинского конфликта было целью покушения на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, так как республиканцам было послано сообщение о невозможности "умеренного подхода" к России. Об этом агентству РИА Новости сообщил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.Так, эксперт рассказал, что для украинского конфликта решающими станут президентские выборы в США, которые состоятся осенью текущего года. По его словам, Трамп, вероятно, предпримет попытку "мирного" подхода к России как в участнику конфликта, в связи с чем республиканцам и был послан сигнал о недопустимости этого. И сигнал этот стал покушением на их кандидата.Гёктюрк подчеркнул, что из-за "поддерживаемой США войны" страдают украинцы, которые выстраиваются в очередь, чтобы бежать из своей родной страны. Более того, по его словам, если раньше была вероятность мирных переговоров между российской и украинской стороной, то после атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал такой вариант невозможным.
https://1prime.ru/20240818/zelenskiy-850964858.html
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россия, украина, сша, покушение на дональда трампа
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, покушение на Дональда Трампа
В Турции нашли связь между покушением на Трампа и эскалацией на Украине
Турецкий политик: целью покушения на Трампа было продление конфликта на Украине
АНКАРА, 19 авг – ПРАЙМ. Затягивание украинского конфликта было целью покушения на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, так как республиканцам было послано сообщение о невозможности "умеренного подхода" к России. Об этом агентству РИА Новости сообщил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
Так, эксперт рассказал, что для украинского конфликта решающими станут президентские выборы в США, которые состоятся осенью текущего года. По его словам, Трамп, вероятно, предпримет попытку "мирного" подхода к России как в участнику конфликта, в связи с чем республиканцам и был послан сигнал о недопустимости этого. И сигнал этот стал покушением на их кандидата.
Гёктюрк подчеркнул, что из-за "поддерживаемой США войны" страдают украинцы, которые выстраиваются в очередь, чтобы бежать из своей родной страны. Более того, по его словам, если раньше была вероятность мирных переговоров между российской и украинской стороной, то после атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал такой вариант невозможным.
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском