https://1prime.ru/20240819/tramp-850968882.html

В Турции нашли связь между покушением на Трампа и эскалацией на Украине

В Турции нашли связь между покушением на Трампа и эскалацией на Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Турции нашли связь между покушением на Трампа и эскалацией на Украине

Затягивание украинского конфликта было целью покушения на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, так как республиканцам было послано сообщение о... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T09:03+0300

2024-08-19T09:03+0300

2024-08-19T09:03+0300

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АНКАРА, 19 авг – ПРАЙМ. Затягивание украинского конфликта было целью покушения на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, так как республиканцам было послано сообщение о невозможности "умеренного подхода" к России. Об этом агентству РИА Новости сообщил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.Так, эксперт рассказал, что для украинского конфликта решающими станут президентские выборы в США, которые состоятся осенью текущего года. По его словам, Трамп, вероятно, предпримет попытку "мирного" подхода к России как в участнику конфликта, в связи с чем республиканцам и был послан сигнал о недопустимости этого. И сигнал этот стал покушением на их кандидата.Гёктюрк подчеркнул, что из-за "поддерживаемой США войны" страдают украинцы, которые выстраиваются в очередь, чтобы бежать из своей родной страны. Более того, по его словам, если раньше была вероятность мирных переговоров между российской и украинской стороной, то после атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал такой вариант невозможным.

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россия, украина, сша, покушение на дональда трампа