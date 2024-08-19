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СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене - 19.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене
СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене - 19.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене
Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала возвращаться к нормальным показателям, а нетбэки компаний перешли к росту, передают "Ведомости" со | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:06+0300
2024-08-19T15:06+0300
энергетика
россия
уголь
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала возвращаться к нормальным показателям, а нетбэки компаний перешли к росту, передают "Ведомости" со ссылкой на обзор аналитической компании Neft Research.Отмечается, что ключевым фактором стало восстановление мировых цен на нефть. Таким образом, стоимость российского угля выросла на 8-10 долларов за тонну в течение прошедших двух недель.Тем не менее, генеральный директор "Русского угля" Владимир Коротин отметил, что изменения в один-два доллара не оторажают полное восстановление мировых цен. Кроме того, нападение ВСУ на Курскую область также оказало влияние, так как спровоцировало опасения по поводу поставок газа из России в Европу.
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россия, уголь
Энергетика, РОССИЯ, уголь
15:06 19.08.2024
 
СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене

"Ведомости": рентабельность экспорта российского энергоугля начала расти в цене

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля.
Добыча угля. - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала возвращаться к нормальным показателям, а нетбэки компаний перешли к росту, передают "Ведомости" со ссылкой на обзор аналитической компании Neft Research.
Отмечается, что ключевым фактором стало восстановление мировых цен на нефть. Таким образом, стоимость российского угля выросла на 8-10 долларов за тонну в течение прошедших двух недель.
Тем не менее, генеральный директор "Русского угля" Владимир Коротин отметил, что изменения в один-два доллара не оторажают полное восстановление мировых цен. Кроме того, нападение ВСУ на Курскую область также оказало влияние, так как спровоцировало опасения по поводу поставок газа из России в Европу.
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