https://1prime.ru/20240819/ugol-850981390.html

СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене

СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене - 19.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене

Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала возвращаться к нормальным показателям, а нетбэки компаний перешли к росту, передают "Ведомости" со | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T15:06+0300

2024-08-19T15:06+0300

2024-08-19T15:06+0300

энергетика

россия

уголь

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала возвращаться к нормальным показателям, а нетбэки компаний перешли к росту, передают "Ведомости" со ссылкой на обзор аналитической компании Neft Research.Отмечается, что ключевым фактором стало восстановление мировых цен на нефть. Таким образом, стоимость российского угля выросла на 8-10 долларов за тонну в течение прошедших двух недель.Тем не менее, генеральный директор "Русского угля" Владимир Коротин отметил, что изменения в один-два доллара не оторажают полное восстановление мировых цен. Кроме того, нападение ВСУ на Курскую область также оказало влияние, так как спровоцировало опасения по поводу поставок газа из России в Европу.

https://1prime.ru/20240704/ugol-849824948.html

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россия, уголь