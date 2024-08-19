https://1prime.ru/20240819/ugol-850981390.html
СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене
СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене - 19.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене
Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала возвращаться к нормальным показателям, а нетбэки компаний перешли к росту, передают "Ведомости" со | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:06+0300
2024-08-19T15:06+0300
2024-08-19T15:06+0300
энергетика
россия
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/82689/08/826890830_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_e78896927b922d18dfa992df71ffee61.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала возвращаться к нормальным показателям, а нетбэки компаний перешли к росту, передают "Ведомости" со ссылкой на обзор аналитической компании Neft Research.Отмечается, что ключевым фактором стало восстановление мировых цен на нефть. Таким образом, стоимость российского угля выросла на 8-10 долларов за тонну в течение прошедших двух недель.Тем не менее, генеральный директор "Русского угля" Владимир Коротин отметил, что изменения в один-два доллара не оторажают полное восстановление мировых цен. Кроме того, нападение ВСУ на Курскую область также оказало влияние, так как спровоцировало опасения по поводу поставок газа из России в Европу.
https://1prime.ru/20240704/ugol-849824948.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82689/08/826890830_160:0:2035:1406_1920x0_80_0_0_338c2f2e1c0d9a80254fbd3cd5c75629.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уголь
Энергетика, РОССИЯ, уголь
СМИ: экспорт российского угля за рубеж начал расти в цене
"Ведомости": рентабельность экспорта российского энергоугля начала расти в цене
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала возвращаться к нормальным показателям, а нетбэки компаний перешли к росту, передают
"Ведомости" со ссылкой на обзор аналитической компании Neft Research.
Отмечается, что ключевым фактором стало восстановление мировых цен на нефть. Таким образом, стоимость российского угля выросла на 8-10 долларов за тонну в течение прошедших двух недель.
Тем не менее, генеральный директор "Русского угля" Владимир Коротин отметил, что изменения в один-два доллара не оторажают полное восстановление мировых цен. Кроме того, нападение ВСУ на Курскую область также оказало влияние, так как спровоцировало опасения по поводу поставок газа из России в Европу.
В Минфине рассказали о взимании повышенного НДПИ на уголь