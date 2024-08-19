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"Красные линии". В Германии выступили с призывом по Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Красные линии". В Германии выступили с призывом по Украине
"Красные линии". В Германии выступили с призывом по Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Красные линии". В Германии выступили с призывом по Украине
Продолжая помогать Украине, власти Германии не должны забывать о собственных ограничениях, подчеркнул премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:07+0300
2024-08-19T13:07+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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военная помощь украине
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Продолжая помогать Украине, власти Германии не должны забывать о собственных ограничениях, подчеркнул премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью WEB.de."Немецкое правительство постоянно переступает свои собственные "красные линии". Сначала речь шла о 5 000 касок, потом мы поставляли боеприпасы, потом танки", — сказал он.Немецкий политик упомянул, что нжно как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, так как в таком случае средства перестанут тратиться на стрельбу и убийства.Ранее власти ФРГ намерены сократить финансовую и военную помощь Киеву, так как, в соответствии с текущем бюджетным планированием, новые средства на эти цели не выделяются. Сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно распорядился об этом.В свою очередь французский политик Флориан Филиппо согласился с решением немецких властей и заявил, что Парижу тоже стоит последовать примеру коллег из Берлина.
https://1prime.ru/20240819/ukraina-850972116.html
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россия, украина, германия, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине
13:07 19.08.2024
 
"Красные линии". В Германии выступили с призывом по Украине

Премьер Саксонии Кречмер: правительство ФРГ перешло красные линии по Украине

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Продолжая помогать Украине, власти Германии не должны забывать о собственных ограничениях, подчеркнул премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью WEB.de.

"Немецкое правительство постоянно переступает свои собственные "красные линии". Сначала речь шла о 5 000 касок, потом мы поставляли боеприпасы, потом танки", — сказал он.
Немецкий политик упомянул, что нжно как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, так как в таком случае средства перестанут тратиться на стрельбу и убийства.
Ранее власти ФРГ намерены сократить финансовую и военную помощь Киеву, так как, в соответствии с текущем бюджетным планированием, новые средства на эти цели не выделяются. Сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц самостоятельно распорядился об этом.
В свою очередь французский политик Флориан Филиппо согласился с решением немецких властей и заявил, что Парижу тоже стоит последовать примеру коллег из Берлина.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
"По решению Шольца". Немецкие СМИ сообщили Украине неприятные новости
10:46
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯвоенная помощь Украине
 
 
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