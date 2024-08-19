https://1prime.ru/20240819/ukraina-850985058.html
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область
Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:46+0300
2024-08-19T16:46+0300
2024-08-19T16:46+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать действия, усиливать друг друга и действовать согласованно", — заявил военный эксперт.Кроме того, как упомянул Джонсон, у Киева остается все меньше путей отхода, что все больше приближает его к катастрофе, несмотря на заявления его западных союзников о том, что по России "нанесли сильный удар".В воскресенье Министерство обороны объявило об освобождении российскими войсками села Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Свиридоновка — это небольшое село, которое находится к северо-западу от Лисичного, освобождённого 12 августа. Оно расположено на южном берегу реки Казенный Торец. Теперь российские войска могут продвигаться вдоль этой реки на запад к городу Красноармейску (украинцы называют его Покровском).
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область
Джонсон: ВС РФ заблокировали продвижение ВСУ в Курской области
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
"Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать действия, усиливать друг друга и действовать согласованно", — заявил военный эксперт.
Кроме того, как упомянул Джонсон, у Киева остается все меньше путей отхода, что все больше приближает его к катастрофе, несмотря на заявления его западных союзников о том, что по России "нанесли сильный удар".
В воскресенье Министерство обороны объявило об освобождении российскими войсками села Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Свиридоновка — это небольшое село, которое находится к северо-западу от Лисичного, освобождённого 12 августа. Оно расположено на южном берегу реки Казенный Торец. Теперь российские войска могут продвигаться вдоль этой реки на запад к городу Красноармейску (украинцы называют его Покровском).
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