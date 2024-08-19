https://1prime.ru/20240819/ukraina-850985058.html

В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область

В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ

В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область

Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:46+0300

2024-08-19T16:46+0300

2024-08-19T16:46+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать действия, усиливать друг друга и действовать согласованно", — заявил военный эксперт.Кроме того, как упомянул Джонсон, у Киева остается все меньше путей отхода, что все больше приближает его к катастрофе, несмотря на заявления его западных союзников о том, что по России "нанесли сильный удар".В воскресенье Министерство обороны объявило об освобождении российскими войсками села Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Свиридоновка — это небольшое село, которое находится к северо-западу от Лисичного, освобождённого 12 августа. Оно расположено на южном берегу реки Казенный Торец. Теперь российские войска могут продвигаться вдоль этой реки на запад к городу Красноармейску (украинцы называют его Покровском).

https://1prime.ru/20240819/spetsoperatsiya-850982253.html

украина

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