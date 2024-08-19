Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240819/ukraina-850985058.html
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область
Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:46+0300
2024-08-19T16:46+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать действия, усиливать друг друга и действовать согласованно", — заявил военный эксперт.Кроме того, как упомянул Джонсон, у Киева остается все меньше путей отхода, что все больше приближает его к катастрофе, несмотря на заявления его западных союзников о том, что по России "нанесли сильный удар".В воскресенье Министерство обороны объявило об освобождении российскими войсками села Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Свиридоновка — это небольшое село, которое находится к северо-западу от Лисичного, освобождённого 12 августа. Оно расположено на южном берегу реки Казенный Торец. Теперь российские войска могут продвигаться вдоль этой реки на запад к городу Красноармейску (украинцы называют его Покровском).
https://1prime.ru/20240819/spetsoperatsiya-850982253.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
16:46 19.08.2024
 
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область

Джонсон: ВС РФ заблокировали продвижение ВСУ в Курской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать действия, усиливать друг друга и действовать согласованно", — заявил военный эксперт.
Кроме того, как упомянул Джонсон, у Киева остается все меньше путей отхода, что все больше приближает его к катастрофе, несмотря на заявления его западных союзников о том, что по России "нанесли сильный удар".
В воскресенье Министерство обороны объявило об освобождении российскими войсками села Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Свиридоновка — это небольшое село, которое находится к северо-западу от Лисичного, освобождённого 12 августа. Оно расположено на южном берегу реки Казенный Торец. Теперь российские войска могут продвигаться вдоль этой реки на запад к городу Красноармейску (украинцы называют его Покровском).
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
15:31
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала