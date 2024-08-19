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"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
В Курской области украинские войска несут большие потери в технике и живой силе., заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T20:39+0300
2024-08-19T20:39+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Курской области украинские войска несут большие потери в технике и живой силе., заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.Он отметил, что Украина терпит огромные потери бронетехники: танков, БМП, бронетранспортёров, ракетных систем. Она теряет их в большом количестве и очень быстро. По его словам, Киев постоянно "просит и умоляет" Запад присылать больше техники, но с каждым днём, когда продолжается операция (в Курской области), потери только увеличиваются.По мнению эксперта, атака на Курскую область оказалась очень дорогостоящей для киевского режима. При этом, как заметил Меркурис, в ближайшем будущем украинские войска неизбежно потерпят крах на этом направлении.В понедельник Министерство обороны сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении: за сутки было уничтожено более 330 солдат противника и 27 единиц военной техники.
https://1prime.ru/20240819/ukraina-850988850.html
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
20:39 19.08.2024
 
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе

Меркурис: ВСУ чрезвычайно быстро несут потери в Курской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Курской области украинские войска несут большие потери в технике и живой силе., заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Он отметил, что Украина терпит огромные потери бронетехники: танков, БМП, бронетранспортёров, ракетных систем. Она теряет их в большом количестве и очень быстро. По его словам, Киев постоянно "просит и умоляет" Запад присылать больше техники, но с каждым днём, когда продолжается операция (в Курской области), потери только увеличиваются.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может
17:52
По мнению эксперта, атака на Курскую область оказалась очень дорогостоящей для киевского режима. При этом, как заметил Меркурис, в ближайшем будущем украинские войска неизбежно потерпят крах на этом направлении.
В понедельник Министерство обороны сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении: за сутки было уничтожено более 330 солдат противника и 27 единиц военной техники.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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