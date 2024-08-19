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"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
В Курской области украинские войска несут большие потери в технике и живой силе., заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T20:39+0300
2024-08-19T20:39+0300
2024-08-19T20:39+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Курской области украинские войска несут большие потери в технике и живой силе., заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.Он отметил, что Украина терпит огромные потери бронетехники: танков, БМП, бронетранспортёров, ракетных систем. Она теряет их в большом количестве и очень быстро. По его словам, Киев постоянно "просит и умоляет" Запад присылать больше техники, но с каждым днём, когда продолжается операция (в Курской области), потери только увеличиваются.По мнению эксперта, атака на Курскую область оказалась очень дорогостоящей для киевского режима. При этом, как заметил Меркурис, в ближайшем будущем украинские войска неизбежно потерпят крах на этом направлении.В понедельник Министерство обороны сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении: за сутки было уничтожено более 330 солдат противника и 27 единиц военной техники.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
Меркурис: ВСУ чрезвычайно быстро несут потери в Курской области
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
В Курской области украинские войска несут большие потери в технике и живой силе., заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала Duran.
Он отметил, что Украина терпит огромные потери бронетехники: танков, БМП, бронетранспортёров, ракетных систем. Она теряет их в большом количестве и очень быстро. По его словам, Киев постоянно "просит и умоляет" Запад присылать больше техники, но с каждым днём, когда продолжается операция (в Курской области), потери только увеличиваются.
Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может
По мнению эксперта, атака на Курскую область оказалась очень дорогостоящей для киевского режима. При этом, как заметил Меркурис, в ближайшем будущем украинские войска неизбежно потерпят крах на этом направлении.
В понедельник Министерство обороны сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении: за сутки было уничтожено более 330 солдат противника и 27 единиц военной техники.