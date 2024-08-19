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"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область
"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область
Украинцы, участвовавшие в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, заранее понимая безнадежность этого плана, заявил президент... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T23:33+0300
2024-08-19T23:33+0300
спецоперация на украине
украина
александр лукашенко
украинцы
всу
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МИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Украинцы, участвовавшие в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, заранее понимая безнадежность этого плана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко заявил, что Киев отправил на территорию Курской области наиболее подготовленных бойцов со всей линии боевого соприкосновения. Он выразил убеждение, что российские военные в конечном итоге одержат победу над украинскими военными в этом регионе.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа начали наступление на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ 19 августа сообщило, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих и 54 танка.
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украина, александр лукашенко, украинцы, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Лукашенко, украинцы, ВСУ
23:33 19.08.2024
 
"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область

Лукашенко: атакующие Курскую область украинцы заранее прощались с родственниками

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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МИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Украинцы, участвовавшие в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, заранее понимая безнадежность этого плана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что Киев отправил на территорию Курской области наиболее подготовленных бойцов со всей линии боевого соприкосновения. Он выразил убеждение, что российские военные в конечном итоге одержат победу над украинскими военными в этом регионе.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа начали наступление на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ 19 августа сообщило, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих и 54 танка.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААлександр ЛукашенкоукраинцыВСУ
 
 
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