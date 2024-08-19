https://1prime.ru/20240819/ukraintsy-850992914.html

"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область

"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Гибнут бесполезно". Лукашенко прокомментировал атаку на Курскую область

Украинцы, участвовавшие в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, заранее понимая безнадежность этого плана, заявил президент... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T23:33+0300

2024-08-19T23:33+0300

2024-08-19T23:33+0300

спецоперация на украине

украина

александр лукашенко

украинцы

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:66:1637:986_1920x0_80_0_0_7d9dedb15f968e44ad02c169c6c62d0c.jpg

МИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Украинцы, участвовавшие в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, заранее понимая безнадежность этого плана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко заявил, что Киев отправил на территорию Курской области наиболее подготовленных бойцов со всей линии боевого соприкосновения. Он выразил убеждение, что российские военные в конечном итоге одержат победу над украинскими военными в этом регионе.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа начали наступление на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ 19 августа сообщило, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих и 54 танка.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, александр лукашенко, украинцы, всу