https://1prime.ru/20240819/vsu-850977667.html

"Трюк второсортного актера": эксперт из США раскритиковал нападение ВСУ

"Трюк второсортного актера": эксперт из США раскритиковал нападение ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Трюк второсортного актера": эксперт из США раскритиковал нападение ВСУ

Атака ВСУ на Курскую область - трагическая ошибка, которая может привести к серьезным последствиям, заявил профессор международных отношений из Колледжа... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T13:00+0300

2024-08-19T13:00+0300

2024-08-19T13:11+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область - трагическая ошибка, которая может привести к серьезным последствиям, заявил профессор международных отношений из Колледжа Макалестера в США Эндрю Лэтэм изданию Hill.Профессор подчеркнул, что, хотя мир наблюдает за происходящим на приграничных российских территориях, реальная битва за будущее Киева проходит в другом месте. "Это безрассудная авантюра, больше похожая на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, а не опытного государственного деятеля, отвлекает критически важные ресурсы с основного поля боя, при этом принося незначительную стратегическую выгоду", - считает эксперт. Лэтэм добавил, что подобные действия по растрачиванию малочисленных ресурсов на атаки по России - роскошь, которой Киев не обладает. Эксперт уточнил, что маневр в Курской области - "шаг в неверном направлении".

https://1prime.ru/20240819/syrskiy-850976495.html

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всу, украина, россия