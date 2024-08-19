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"Трюк второсортного актера": эксперт из США раскритиковал нападение ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Трюк второсортного актера": эксперт из США раскритиковал нападение ВСУ
"Трюк второсортного актера": эксперт из США раскритиковал нападение ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Трюк второсортного актера": эксперт из США раскритиковал нападение ВСУ
Атака ВСУ на Курскую область - трагическая ошибка, которая может привести к серьезным последствиям, заявил профессор международных отношений из Колледжа... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:00+0300
2024-08-19T13:11+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область - трагическая ошибка, которая может привести к серьезным последствиям, заявил профессор международных отношений из Колледжа Макалестера в США Эндрю Лэтэм изданию Hill.Профессор подчеркнул, что, хотя мир наблюдает за происходящим на приграничных российских территориях, реальная битва за будущее Киева проходит в другом месте. "Это безрассудная авантюра, больше похожая на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, а не опытного государственного деятеля, отвлекает критически важные ресурсы с основного поля боя, при этом принося незначительную стратегическую выгоду", - считает эксперт. Лэтэм добавил, что подобные действия по растрачиванию малочисленных ресурсов на атаки по России - роскошь, которой Киев не обладает. Эксперт уточнил, что маневр в Курской области - "шаг в неверном направлении".
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всу, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
13:00 19.08.2024 (обновлено: 13:11 19.08.2024)
 
"Трюк второсортного актера": эксперт из США раскритиковал нападение ВСУ

Лэтэм: нападение ВСУ на РФ "трюк второсортного актера" и "трагическая ошибка"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область - трагическая ошибка, которая может привести к серьезным последствиям, заявил профессор международных отношений из Колледжа Макалестера в США Эндрю Лэтэм изданию Hill.
Профессор подчеркнул, что, хотя мир наблюдает за происходящим на приграничных российских территориях, реальная битва за будущее Киева проходит в другом месте.
"Это безрассудная авантюра, больше похожая на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, а не опытного государственного деятеля, отвлекает критически важные ресурсы с основного поля боя, при этом принося незначительную стратегическую выгоду", - считает эксперт.
Лэтэм добавил, что подобные действия по растрачиванию малочисленных ресурсов на атаки по России - роскошь, которой Киев не обладает. Эксперт уточнил, что маневр в Курской области - "шаг в неверном направлении".
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