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"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР
"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР
Наступление российских подразделений на направлениях Торецка и Покровска продолжается. В это время украинское командование допускает ряд серьезных ошибок,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:47+0300
2024-08-19T14:23+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Наступление российских подразделений на направлениях Торецка и Покровска продолжается. В это время украинское командование допускает ряд серьезных ошибок, сообщает боевик из "Айдара"* Станислав Бунятов. Его слова приводит издание "Страна". "Командиры батальонов не предоставляют настоящую обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность. Некоторые боевые порядки дезориентированы. Политика командиров с коронами на головах: "у меня есть своя зона ответственности, остальное меня не интересует", "кто вы такие чтобы меня учить", - пожаловался украинский военный.Он также подчеркнул, что верхушка некоторых батальонов "на все забила", а потому зачастую в высших кругах распространяется недостоверная или неправдивая информация. "Эти два направления держатся на некоторых комбригах, комбатах и ​​ротных, которые день и ночь бодрствуют, самостоятельно ищут выходы на дружеские организмы, чтобы как-то слепить все в кучу", - рассказал Бунятов.* Запрещенная в России террористическая организацияПолный текст читайте на ИноСМИ
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всу, украина, россия, покровский
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, Покровский
13:47 19.08.2024 (обновлено: 14:23 19.08.2024)
 
"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР

Боевик ВСУ Бунятов: командиры дают руководству недействительную информацию

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Наступление российских подразделений на направлениях Торецка и Покровска продолжается. В это время украинское командование допускает ряд серьезных ошибок, сообщает боевик из "Айдара"* Станислав Бунятов. Его слова приводит издание "Страна".
"Командиры батальонов не предоставляют настоящую обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность. Некоторые боевые порядки дезориентированы. Политика командиров с коронами на головах: "у меня есть своя зона ответственности, остальное меня не интересует", "кто вы такие чтобы меня учить", - пожаловался украинский военный.
Он также подчеркнул, что верхушка некоторых батальонов "на все забила", а потому зачастую в высших кругах распространяется недостоверная или неправдивая информация.
"Эти два направления держатся на некоторых комбригах, комбатах и ​​ротных, которые день и ночь бодрствуют, самостоятельно ищут выходы на дружеские организмы, чтобы как-то слепить все в кучу", - рассказал Бунятов.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков
13:40
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Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯПокровский
 
 
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