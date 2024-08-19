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"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР

"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР

Наступление российских подразделений на направлениях Торецка и Покровска продолжается. В это время украинское командование допускает ряд серьезных ошибок,... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T13:47+0300

2024-08-19T13:47+0300

2024-08-19T14:23+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Наступление российских подразделений на направлениях Торецка и Покровска продолжается. В это время украинское командование допускает ряд серьезных ошибок, сообщает боевик из "Айдара"* Станислав Бунятов. Его слова приводит издание "Страна". "Командиры батальонов не предоставляют настоящую обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность. Некоторые боевые порядки дезориентированы. Политика командиров с коронами на головах: "у меня есть своя зона ответственности, остальное меня не интересует", "кто вы такие чтобы меня учить", - пожаловался украинский военный.Он также подчеркнул, что верхушка некоторых батальонов "на все забила", а потому зачастую в высших кругах распространяется недостоверная или неправдивая информация. "Эти два направления держатся на некоторых комбригах, комбатах и ​​ротных, которые день и ночь бодрствуют, самостоятельно ищут выходы на дружеские организмы, чтобы как-то слепить все в кучу", - рассказал Бунятов.* Запрещенная в России террористическая организацияПолный текст читайте на ИноСМИ

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всу, украина, россия, покровский