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"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
Российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T22:43+0300
2024-08-19T22:43+0300
2024-08-19T22:43+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Джонсон отметил, что ВС РФ разделили украинские силы на несколько групп, из-за чего эти группы не могут взаимодействовать друг с другом, поддерживать и усиливать действия друг друга, а также действовать сообща.Экс-аналитик утверждает, что Россия успешно противостоит Вооружённым силам Украины на своей территории, и у Киева остаётся всё меньше возможностей для действий, и это "настоящая катастрофа".На прошлой неделе Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе боёв российские военные отразили попытки вторжения ВСУ в Курской области. В результате было уничтожено до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских орудия.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
Джонсон: российские военные раздробили ВСУ на части в Курской области
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
Российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
Джонсон отметил, что ВС РФ разделили украинские силы на несколько групп, из-за чего эти группы не могут взаимодействовать друг с другом, поддерживать и усиливать действия друг друга, а также действовать сообща.
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
Экс-аналитик утверждает, что Россия успешно противостоит Вооружённым силам Украины на своей территории, и у Киева остаётся всё меньше возможностей для действий, и это "настоящая катастрофа".
На прошлой неделе Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе боёв российские военные отразили попытки вторжения ВСУ в Курской области. В результате было уничтожено до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских орудия.