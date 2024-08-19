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"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
Российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T22:43+0300
2024-08-19T22:43+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Джонсон отметил, что ВС РФ разделили украинские силы на несколько групп, из-за чего эти группы не могут взаимодействовать друг с другом, поддерживать и усиливать действия друг друга, а также действовать сообща.Экс-аналитик утверждает, что Россия успешно противостоит Вооружённым силам Украины на своей территории, и у Киева остаётся всё меньше возможностей для действий, и это "настоящая катастрофа".На прошлой неделе Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе боёв российские военные отразили попытки вторжения ВСУ в Курской области. В результате было уничтожено до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских орудия.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
22:43 19.08.2024
 
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе

Джонсон: российские военные раздробили ВСУ на части в Курской области

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Джонсон отметил, что ВС РФ разделили украинские силы на несколько групп, из-за чего эти группы не могут взаимодействовать друг с другом, поддерживать и усиливать действия друг друга, а также действовать сообща.
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Экс-аналитик утверждает, что Россия успешно противостоит Вооружённым силам Украины на своей территории, и у Киева остаётся всё меньше возможностей для действий, и это "настоящая катастрофа".
На прошлой неделе Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе боёв российские военные отразили попытки вторжения ВСУ в Курской области. В результате было уничтожено до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских орудия.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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