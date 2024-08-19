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"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
На Западе нашли замену Владимиру Зеленскому, который из "полезного идиота" превратился в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:26+0300
2024-08-19T17:26+0300
2024-08-19T17:26+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. На Западе нашли замену Владимиру Зеленскому, который из "полезного идиота" превратился в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.По его словам, западные страны уже рассматривают варианты замены для Зеленского и ищут способы прекратить сотрудничество с ним, поскольку понимают, что он больше не может быть полезен. Он больше не "полезный идиот", он просто стал "идиотом".По мнению Джонсона, действия в Курской области лишили ВСУ возможности удерживать какие-либо территории. Исходя из этого, аналитик уверен, что российские войска смогут полностью освободить ДНР в ближайшие месяцы.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Свиридоновка, расположенное на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой теперь можно двигаться дальше на запад, к городу Красноармейску.
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украина, запад, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
Джонсон: западные страны нашли замену для Зеленского
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
На Западе нашли замену Владимиру Зеленскому, который из "полезного идиота" превратился в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
По его словам, западные страны уже рассматривают варианты замены для Зеленского и ищут способы прекратить сотрудничество с ним, поскольку понимают, что он больше не может быть полезен. Он больше не "полезный идиот", он просто стал "идиотом".
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
По мнению Джонсона, действия в Курской области лишили ВСУ возможности удерживать какие-либо территории. Исходя из этого, аналитик уверен, что российские войска смогут полностью освободить ДНР в ближайшие месяцы.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Свиридоновка, расположенное на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой теперь можно двигаться дальше на запад, к городу Красноармейску.