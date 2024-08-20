https://1prime.ru/20240820/bayden-850994063.html

Байден назвал Трампа "лузером"

Байден назвал Трампа "лузером" - 20.08.2024, ПРАЙМ

Байден назвал Трампа "лузером"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден публично назвал своего предшественника на высшем государственном посту и кандидата от Республиканской партии на... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T08:03+0300

2024-08-20T08:03+0300

2024-08-20T09:06+0300

сша

дональд трамп

джо байден

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ЧИКАГО (США), 20 авг - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден публично назвал своего предшественника на высшем государственном посту и кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа "лузером".Такое мнение действующий глава Белого дома высказал, выступая на национальном съезде Демократической партии, проходящем сейчас в Чикаго.По мнению Байдена, Трамп "лжет" остальному миру, когда говорит о проблемах страны."Когда он выступает и рассуждает о проблемах Америки, он говорит, что мы пребываем в состоянии упадка, что мы проигрываем", - сказал президент США, добавив, что слова его оппонента не соответствуют действительности."Это он - лузер, и он чертовски неправ", - подчеркнул президент."Многие из вас - преуспевающие люди, которые путешествуют по миру", - обратился он к слушателям, продолжая свою речь. "Знаете ли вы хотя бы одну страну, которая не считает, что мы - лидирующая держава?" - задался он вопросом. Кроме того, президент Соединенных Штатов обвинил Трампа в том, что тот "обильно лгал" о ситуации с мигрантами, которые проникают через южную границу страны, а также о ситуации с преступностью и по ряду других сюжетов.В этой же речи действующий глава Белого дома высказал мнение, что Соединенные Штаты сейчас переживают "переломный момент" в истории. Он добавил, что выборы главы государства, которые пройдут в ноябре, определят будущее страны на десятилетия вперед. Кроме того, он высказал мнение, что под угрозой находится "сама американская демократия".

https://1prime.ru/20240820/bayden-850993910.html

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сша, дональд трамп, джо байден