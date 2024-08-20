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Накануне падения. Украина прощается с важнейшим бастионом в Донбассе - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Накануне падения. Украина прощается с важнейшим бастионом в Донбассе
Накануне падения. Украина прощается с важнейшим бастионом в Донбассе - 20.08.2024, ПРАЙМ
Накануне падения. Украина прощается с важнейшим бастионом в Донбассе
Власти Украины приказали срочно эвакуировать семьи с детьми из города Покровск в Донбассе, пишет польское издание Interia. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:43+0300
2024-08-20T12:43+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Власти Украины приказали срочно эвакуировать семьи с детьми из города Покровск в Донбассе, пишет польское издание Interia.Генерал ВСУ Александр Сырский сообщил о "тяжелых боях" в окрестностях. На фоне стремительного продвижения российских войск жители должны немедленно начать эвакуацию — у них в запасе две недели, чтобы выбраться из города и близлежащих населенных пунктов. Сейчас в городе до сих пор проживает более 50 тысяч человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧиновники из Покровска провели встречи с жителями для технических деталей эвакуации. Людям предложили уехать на запад Украины, где они будут размещены в общежитиях и подготовленных домах.Еще один город в этом районе, Торецк, также является ключевым оборонительным бастионом Украины. Как и Покровск, он находится под сильным давлением.Покровск представляет собой ключевой логистический узел в региона, и его взятие российскими войсками поставило бы под угрозу обороноспособность Украины и пути снабжения армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, днр
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДНР
12:43 20.08.2024
 
Накануне падения. Украина прощается с важнейшим бастионом в Донбассе

Interia: взятие Покровска приблизит освобождение всего Донбасса

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Власти Украины приказали срочно эвакуировать семьи с детьми из города Покровск в Донбассе, пишет польское издание Interia.
Генерал ВСУ Александр Сырский сообщил о "тяжелых боях" в окрестностях. На фоне стремительного продвижения российских войск жители должны немедленно начать эвакуацию — у них в запасе две недели, чтобы выбраться из города и близлежащих населенных пунктов. Сейчас в городе до сих пор проживает более 50 тысяч человек.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Чиновники из Покровска провели встречи с жителями для технических деталей эвакуации. Людям предложили уехать на запад Украины, где они будут размещены в общежитиях и подготовленных домах.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"Скудные ресурсы". В США сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР
10:03
Еще один город в этом районе, Торецк, также является ключевым оборонительным бастионом Украины. Как и Покровск, он находится под сильным давлением.
Покровск представляет собой ключевой логистический узел в региона, и его взятие российскими войсками поставило бы под угрозу обороноспособность Украины и пути снабжения армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУДНР
 
 
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