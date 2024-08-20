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"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Продолжающееся продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике свидетельствует о провале плана Киева в Курской области, сообщает издание Washington... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:44+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Продолжающееся продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике свидетельствует о провале плана Киева в Курской области, сообщает издание Washington Post."По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева, поскольку его надежды на ограничение российских успехов на востоке пока не оправдываются", — следует из сообщения.Автор статьи ссылается на слова военного эксперта Франца-Штефана Гади, подчеркнувшего, что ситуация на этом направлении выглядит для ВСУ достаточно тревожно. Он убежден, что ВС РФ продолжают превосходить украинские подразделения по людским ресурсам и огневой мощи.Аналитик также подчеркнул, что украинские подразделения смогли бы сохранить доступ к поставкам ресурсов, если бы отказались от атаки на российские приграничные территории. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы.
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всу, вс рф, россия, украина, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, РОССИЯ, УКРАИНА, ДНР
10:44 20.08.2024 (обновлено: 10:45 20.08.2024)
 
"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

WP: продвижение ВС РФ в ДНР говорит о провале стратегии ВСУ в Курской области

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Продолжающееся продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике свидетельствует о провале плана Киева в Курской области, сообщает издание Washington Post.
"По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева, поскольку его надежды на ограничение российских успехов на востоке пока не оправдываются", — следует из сообщения.
Автор статьи ссылается на слова военного эксперта Франца-Штефана Гади, подчеркнувшего, что ситуация на этом направлении выглядит для ВСУ достаточно тревожно. Он убежден, что ВС РФ продолжают превосходить украинские подразделения по людским ресурсам и огневой мощи.
Аналитик также подчеркнул, что украинские подразделения смогли бы сохранить доступ к поставкам ресурсов, если бы отказались от атаки на российские приграничные территории.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"Скудные ресурсы". В США сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР
10:03
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы.
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФРОССИЯУКРАИНАДНР
 
 
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