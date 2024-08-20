https://1prime.ru/20240820/prodvizhenie-850999774.html

"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

Продолжающееся продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике свидетельствует о провале плана Киева в Курской области, сообщает издание Washington... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:44+0300

2024-08-20T10:44+0300

2024-08-20T10:45+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Продолжающееся продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике свидетельствует о провале плана Киева в Курской области, сообщает издание Washington Post."По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева, поскольку его надежды на ограничение российских успехов на востоке пока не оправдываются", — следует из сообщения.Автор статьи ссылается на слова военного эксперта Франца-Штефана Гади, подчеркнувшего, что ситуация на этом направлении выглядит для ВСУ достаточно тревожно. Он убежден, что ВС РФ продолжают превосходить украинские подразделения по людским ресурсам и огневой мощи.Аналитик также подчеркнул, что украинские подразделения смогли бы сохранить доступ к поставкам ресурсов, если бы отказались от атаки на российские приграничные территории. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы.

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всу, вс рф, россия, украина, днр