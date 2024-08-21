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"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска
Тактический кризис и серьезные проблемы зреют для ВСУ возле Угледара и Купянска в ДНР и Харьковской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. | 21.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ.Тактический кризис и серьезные проблемы зреют для ВСУ возле Угледара и Купянска в ДНР и Харьковской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.На южнодонецком направлении возле Угледара у Вооружённых сил Украины (ВСУ) назревает тактический кризис. Также серьёзные проблемы наблюдаются на южном фланге купянско-лиманского направления, где российским войскам осталось небольшое расстояние до реки Оскол. Если российские войска смогут прорвать оборону и разрезать нашу группировку, они могут начать операцию по окружению, "ситуация на фронте очень серьезная."По словам Старикова, на Покровском и Торецком направлениях для ВСУ сейчас наблюдается тактический кризис, который может перерасти в оперативный. В результате российские силы могут выйти к административным границам Днепропетровской области.
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украина, днр, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДНР, ВСУ
20:08 21.08.2024
 
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска

Полковник СБУ Стариков: у ВСУ назревает тактический кризис у Купянска и Угледара

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ.Тактический кризис и серьезные проблемы зреют для ВСУ возле Угледара и Купянска в ДНР и Харьковской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
На южнодонецком направлении возле Угледара у Вооружённых сил Украины (ВСУ) назревает тактический кризис. Также серьёзные проблемы наблюдаются на южном фланге купянско-лиманского направления, где российским войскам осталось небольшое расстояние до реки Оскол.
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Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
18:18
Если российские войска смогут прорвать оборону и разрезать нашу группировку, они могут начать операцию по окружению, "ситуация на фронте очень серьезная."
По словам Старикова, на Покровском и Торецком направлениях для ВСУ сейчас наблюдается тактический кризис, который может перерасти в оперативный. В результате российские силы могут выйти к административным границам Днепропетровской области.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДНРВСУ
 
 
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