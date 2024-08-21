https://1prime.ru/20240821/podarok-851037340.html

Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области

Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области - 21.08.2024, ПРАЙМ

Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области

Перед наступлением ВС РФ в Харьковской области некоторые участки не были достаточно укреплены, считает генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко. Его мнение приводит | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:34+0300

2024-08-21T14:34+0300

2024-08-21T14:34+0300

спецоперация на украине

украина

военные расходы

укрепление

харьковская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/68/841436838_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6bf8630f5226273f8358a4e426355c2e.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Перед наступлением ВС РФ в Харьковской области некоторые участки не были достаточно укреплены, считает генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко. Его мнение приводит украинское издание Hromadske.Авторы статьи отмечают, что в прошлом году Горбенко получал распоряжение принять укрепленные позиции в этом регионе."По словам Артура Горбенко, эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать", — следует из заявления.Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинское правительство подготовило законопроект о повышении налогов, которые предусматривает и увеличение ставки военного сбора. Представитель кабмина Украины в парламенте Тарас Мельничук сообщал, что правительство одобрило законопроект, который предусматривает увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 млрд долларов).Издание Financial Times в марте сообщало со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Киев выделил почти половину своего годового бюджета в сумме 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, а внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.

https://1prime.ru/20240821/ukraina-851036540.html

украина

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, военные расходы, укрепление, харьковская область