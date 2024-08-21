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Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области
Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области
Перед наступлением ВС РФ в Харьковской области некоторые участки не были достаточно укреплены, считает генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко. Его мнение приводит | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:34+0300
2024-08-21T14:34+0300
спецоперация на украине
украина
военные расходы
укрепление
харьковская область
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Перед наступлением ВС РФ в Харьковской области некоторые участки не были достаточно укреплены, считает генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко. Его мнение приводит украинское издание Hromadske.Авторы статьи отмечают, что в прошлом году Горбенко получал распоряжение принять укрепленные позиции в этом регионе."По словам Артура Горбенко, эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать", — следует из заявления.Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинское правительство подготовило законопроект о повышении налогов, которые предусматривает и увеличение ставки военного сбора. Представитель кабмина Украины в парламенте Тарас Мельничук сообщал, что правительство одобрило законопроект, который предусматривает увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 млрд долларов).Издание Financial Times в марте сообщало со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Киев выделил почти половину своего годового бюджета в сумме 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, а внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
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украина, военные расходы, укрепление, харьковская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военные расходы, укрепление, Харьковская область
14:34 21.08.2024
 
Генерал ВСУ раскрыл, какой "подарок" получила Россия в Харьковской области

Генерал ВСУ Горбенко: перед наступлением ВС РФ под Харьковом не было укреплений

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Перед наступлением ВС РФ в Харьковской области некоторые участки не были достаточно укреплены, считает генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко. Его мнение приводит украинское издание Hromadske.
Авторы статьи отмечают, что в прошлом году Горбенко получал распоряжение принять укрепленные позиции в этом регионе.
"По словам Артура Горбенко, эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать", — следует из заявления.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинское правительство подготовило законопроект о повышении налогов, которые предусматривает и увеличение ставки военного сбора. Представитель кабмина Украины в парламенте Тарас Мельничук сообщал, что правительство одобрило законопроект, который предусматривает увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 млрд долларов).
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Киеву грозят провалы в боях, если он не убедит Запад помогать, пишет СМИ
14:11
Издание Financial Times в марте сообщало со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Киев выделил почти половину своего годового бюджета в сумме 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, а внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАвоенные расходыукреплениеХарьковская область
 
 
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