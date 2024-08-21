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Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей
Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей - 21.08.2024, ПРАЙМ
Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей
Выбирая автомобиль на вторичном рынке и рассчитывая потратить около полутора миллионов рублей, в первую очередь следует убедиться, что машина не использовалась... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:13+0300
2024-08-21T14:13+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Выбирая автомобиль на вторичном рынке и рассчитывая потратить около полутора миллионов рублей, в первую очередь следует убедиться, что машина не использовалась в такси. Такой совет в разговоре с "Газетой.Ru" дал специалист "Авилон" по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.Из отечественных моделей он выделил Lada Vesta и Lada Xray, среди корейских - Hyundai Solaris и Kia Rio, среди японских - Nissan Note, Almera, а среди немецких - Volkswagen Polo и Jetta. Ко всем этим моделям будет несложно найти запчасти, отметил Титов. Если говорить о кроссоверах, то за полтора миллиона можно рассмотреть к покупке Renault Duster и Nissan Qashqai. Но стоит понимать, что машина будет возрастная, а качество ощутимо хуже, указал в разговоре с изданием директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний "Автодом" и "Автоспеццентр" Андрей Гришаков.Некоторые модели автомобилей марок Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и более, заявил ранее глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев. При своевременном и правильном обслуживании Kia Rio и Hyundai Solaris могут стать отличными вариантами для частых путешествий на длительные расстояния.
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авто, подержанные авто, подержанные автомобили, кроссоверы, renault duster, nissan, lada vesta, lada, hyundai, kia
Авто, подержанные авто, подержанные автомобили, кроссоверы, Renault Duster, Nissan, Lada Vesta, Lada, Hyundai, Kia
14:13 21.08.2024
 
Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей

"Авилон" назвал восемь автомобилей, которые можно купить за 1,5 млн рублей

© Фото : Хендэ Мотор СНГ%втомобиль Hyundai Solaris
%втомобиль Hyundai Solaris - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© Фото : Хендэ Мотор СНГ
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Выбирая автомобиль на вторичном рынке и рассчитывая потратить около полутора миллионов рублей, в первую очередь следует убедиться, что машина не использовалась в такси. Такой совет в разговоре с "Газетой.Ru" дал специалист "Авилон" по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.
Из отечественных моделей он выделил Lada Vesta и Lada Xray, среди корейских - Hyundai Solaris и Kia Rio, среди японских - Nissan Note, Almera, а среди немецких - Volkswagen Polo и Jetta. Ко всем этим моделям будет несложно найти запчасти, отметил Титов.
Если говорить о кроссоверах, то за полтора миллиона можно рассмотреть к покупке Renault Duster и Nissan Qashqai. Но стоит понимать, что машина будет возрастная, а качество ощутимо хуже, указал в разговоре с изданием директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний "Автодом" и "Автоспеццентр" Андрей Гришаков.
Некоторые модели автомобилей марок Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и более, заявил ранее глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев. При своевременном и правильном обслуживании Kia Rio и Hyundai Solaris могут стать отличными вариантами для частых путешествий на длительные расстояния.
Производство Kia Rio начинается в РФ 15 августа 2011 г
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Автоподержанные автоподержанные автомобиликроссоверыRenault DusterNissanLada VestaLadaHyundaiKia
 
 
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