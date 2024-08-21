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Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей
Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей - 21.08.2024, ПРАЙМ
Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей
Выбирая автомобиль на вторичном рынке и рассчитывая потратить около полутора миллионов рублей, в первую очередь следует убедиться, что машина не использовалась... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:13+0300
2024-08-21T14:13+0300
2024-08-21T14:13+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Выбирая автомобиль на вторичном рынке и рассчитывая потратить около полутора миллионов рублей, в первую очередь следует убедиться, что машина не использовалась в такси. Такой совет в разговоре с "Газетой.Ru" дал специалист "Авилон" по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.Из отечественных моделей он выделил Lada Vesta и Lada Xray, среди корейских - Hyundai Solaris и Kia Rio, среди японских - Nissan Note, Almera, а среди немецких - Volkswagen Polo и Jetta. Ко всем этим моделям будет несложно найти запчасти, отметил Титов. Если говорить о кроссоверах, то за полтора миллиона можно рассмотреть к покупке Renault Duster и Nissan Qashqai. Но стоит понимать, что машина будет возрастная, а качество ощутимо хуже, указал в разговоре с изданием директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний "Автодом" и "Автоспеццентр" Андрей Гришаков.Некоторые модели автомобилей марок Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и более, заявил ранее глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев. При своевременном и правильном обслуживании Kia Rio и Hyundai Solaris могут стать отличными вариантами для частых путешествий на длительные расстояния.
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авто, подержанные авто, подержанные автомобили, кроссоверы, renault duster, nissan, lada vesta, lada, hyundai, kia
Авто, подержанные авто, подержанные автомобили, кроссоверы, Renault Duster, Nissan, Lada Vesta, Lada, Hyundai, Kia
Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей
"Авилон" назвал восемь автомобилей, которые можно купить за 1,5 млн рублей