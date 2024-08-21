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Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей

Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей - 21.08.2024, ПРАЙМ

Восемь автомобилей, которые можно купить за полтора миллиона рублей

Выбирая автомобиль на вторичном рынке и рассчитывая потратить около полутора миллионов рублей, в первую очередь следует убедиться, что машина не использовалась... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:13+0300

2024-08-21T14:13+0300

2024-08-21T14:13+0300

авто

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Выбирая автомобиль на вторичном рынке и рассчитывая потратить около полутора миллионов рублей, в первую очередь следует убедиться, что машина не использовалась в такси. Такой совет в разговоре с "Газетой.Ru" дал специалист "Авилон" по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.Из отечественных моделей он выделил Lada Vesta и Lada Xray, среди корейских - Hyundai Solaris и Kia Rio, среди японских - Nissan Note, Almera, а среди немецких - Volkswagen Polo и Jetta. Ко всем этим моделям будет несложно найти запчасти, отметил Титов. Если говорить о кроссоверах, то за полтора миллиона можно рассмотреть к покупке Renault Duster и Nissan Qashqai. Но стоит понимать, что машина будет возрастная, а качество ощутимо хуже, указал в разговоре с изданием директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний "Автодом" и "Автоспеццентр" Андрей Гришаков.Некоторые модели автомобилей марок Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и более, заявил ранее глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев. При своевременном и правильном обслуживании Kia Rio и Hyundai Solaris могут стать отличными вариантами для частых путешествий на длительные расстояния.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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