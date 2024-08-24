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Россиянам рассказали, можно ли сэкономить при покупке нового авто в кредит - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, можно ли сэкономить при покупке нового авто в кредит
Россиянам рассказали, можно ли сэкономить при покупке нового авто в кредит - 24.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, можно ли сэкономить при покупке нового авто в кредит
Займы на покупку авто, будь то автокредит или потребительский кредит, не являются оптимальным решением из-за высоких процентных ставок, передает портал... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T15:34+0300
2024-08-24T15:34+0300
россия
авто
кредит
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Займы на покупку авто, будь то автокредит или потребительский кредит, не являются оптимальным решением из-за высоких процентных ставок, передает портал "АвтоВзгляд" со ссылкой на данные экспертов.Кредит делает стоимость автомобиля в полтора-два раза дороже, однако для большинства граждан покупка без кредита затруднительна или недоступна, поэтому эксперты рекомендуют искать производителей, предлагающих программы субсидирования.Опрошенные изданием эксперты также отметили, что в случае отсутствия программ субсидирования, возможно рассмотреть вариант покупки авто на вторичном рынке.Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин заметил, что популярные предложения банков, такие как рассрочка под 0%, не следует принимать на веру. Отмечается, что проценты уже включены в стоимость автомобиля и рассрочка под 0% является всего лишь маркетинговым трюком.Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили с 1 октября может быть увеличен сразу на 70-85%. Затем рост продолжится, и к 2030 году он вырастет в 3,9 раза от ныне действующего. Это неминуемо приведет к спаду продаж в сегменте новых авто.
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россия, авто, кредит
РОССИЯ, Авто, кредит
15:34 24.08.2024
 
Россиянам рассказали, можно ли сэкономить при покупке нового авто в кредит

"Автовзгляд" объяснил, удастся ли сэкономить на покупке машины с помощью кредита

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Займы на покупку авто, будь то автокредит или потребительский кредит, не являются оптимальным решением из-за высоких процентных ставок, передает портал "АвтоВзгляд" со ссылкой на данные экспертов.
Кредит делает стоимость автомобиля в полтора-два раза дороже, однако для большинства граждан покупка без кредита затруднительна или недоступна, поэтому эксперты рекомендуют искать производителей, предлагающих программы субсидирования.
Опрошенные изданием эксперты также отметили, что в случае отсутствия программ субсидирования, возможно рассмотреть вариант покупки авто на вторичном рынке.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин заметил, что популярные предложения банков, такие как рассрочка под 0%, не следует принимать на веру. Отмечается, что проценты уже включены в стоимость автомобиля и рассрочка под 0% является всего лишь маркетинговым трюком.
Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили с 1 октября может быть увеличен сразу на 70-85%. Затем рост продолжится, и к 2030 году он вырастет в 3,9 раза от ныне действующего. Это неминуемо приведет к спаду продаж в сегменте новых авто.
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