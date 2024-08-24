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Россиянам рассказали, можно ли сэкономить при покупке нового авто в кредит

Россиянам рассказали, можно ли сэкономить при покупке нового авто в кредит - 24.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, можно ли сэкономить при покупке нового авто в кредит

Займы на покупку авто, будь то автокредит или потребительский кредит, не являются оптимальным решением из-за высоких процентных ставок, передает портал... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T15:34+0300

2024-08-24T15:34+0300

2024-08-24T15:34+0300

россия

авто

кредит

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Займы на покупку авто, будь то автокредит или потребительский кредит, не являются оптимальным решением из-за высоких процентных ставок, передает портал "АвтоВзгляд" со ссылкой на данные экспертов.Кредит делает стоимость автомобиля в полтора-два раза дороже, однако для большинства граждан покупка без кредита затруднительна или недоступна, поэтому эксперты рекомендуют искать производителей, предлагающих программы субсидирования.Опрошенные изданием эксперты также отметили, что в случае отсутствия программ субсидирования, возможно рассмотреть вариант покупки авто на вторичном рынке.Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин заметил, что популярные предложения банков, такие как рассрочка под 0%, не следует принимать на веру. Отмечается, что проценты уже включены в стоимость автомобиля и рассрочка под 0% является всего лишь маркетинговым трюком.Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили с 1 октября может быть увеличен сразу на 70-85%. Затем рост продолжится, и к 2030 году он вырастет в 3,9 раза от ныне действующего. Это неминуемо приведет к спаду продаж в сегменте новых авто.

https://1prime.ru/20240816/avtokredity-850923137.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, кредит