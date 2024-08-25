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СМИ: Киев хочет склонить Москву к переговорам ударами по центру России - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240825/udary-851112302.html
СМИ: Киев хочет склонить Москву к переговорам ударами по центру России
СМИ: Киев хочет склонить Москву к переговорам ударами по центру России - 25.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киев хочет склонить Москву к переговорам ударами по центру России
Украина хочет получить от Запада разрешение на применение ракет большой дальности Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России, полагая, что это | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T18:05+0300
2024-08-25T18:06+0300
спецоперация на украине
украина
россия
оружие
великобритания
storm shadow
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украина хочет получить от Запада разрешение на применение ракет большой дальности Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России, полагая, что это может заставить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий, пишет The Guardian.Как предполагают высокопоставленные лица в Киеве, использование оружия в "демонстрационной атаке" покажет российскому руководству, что военные объекты вблизи Москвы могут быть уязвимы для прямых ударов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам высокопоставленного чиновника из правительства, идея заключается в том, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако эта стратегия чревата высокими рисками и пока не пользуется поддержкой США, отмечает издание.Отмечается, что на протяжении нескольких месяцев Украина добивалась получения разрешения использовать Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха.Как напоминается в статье, Лондон не обращался официально в Вашингтон за разрешением позволить Украине использовать Storm Shadow на территории России. Минобороны отказалось комментировать этот вопрос, повторив предыдущие заявления о том, что Великобритания считает, что у Украины есть "явное право на самооборону".
https://1prime.ru/20240824/duda-851103698.html
украина
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украина, россия, оружие, великобритания, storm shadow
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Storm Shadow
18:05 25.08.2024 (обновлено: 18:06 25.08.2024)
 
СМИ: Киев хочет склонить Москву к переговорам ударами по центру России

Guardian: ВСУ хотят нанести "демонстрационные удары" по Центральной России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украина хочет получить от Запада разрешение на применение ракет большой дальности Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России, полагая, что это может заставить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий, пишет The Guardian.
Как предполагают высокопоставленные лица в Киеве, использование оружия в "демонстрационной атаке" покажет российскому руководству, что военные объекты вблизи Москвы могут быть уязвимы для прямых ударов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам высокопоставленного чиновника из правительства, идея заключается в том, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако эта стратегия чревата высокими рисками и пока не пользуется поддержкой США, отмечает издание.
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Отмечается, что на протяжении нескольких месяцев Украина добивалась получения разрешения использовать Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха.
Как напоминается в статье, Лондон не обращался официально в Вашингтон за разрешением позволить Украине использовать Storm Shadow на территории России. Минобороны отказалось комментировать этот вопрос, повторив предыдущие заявления о том, что Великобритания считает, что у Украины есть "явное право на самооборону".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯоружиеВЕЛИКОБРИТАНИЯStorm Shadow
 
 
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