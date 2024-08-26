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Группа "М.Видео-Эльдорадо" нарастила объем общих продаж

Группа "М.Видео-Эльдорадо" нарастила объем общих продаж - 26.08.2024, ПРАЙМ

Группа "М.Видео-Эльдорадо" нарастила объем общих продаж

Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2024 года выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 247 миллиардов | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T10:04+0300

2024-08-26T10:04+0300

2024-08-26T10:05+0300

экономика

м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2024 года выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 247 миллиардов рублей с НДС, говорится в сообщении ритейлера.Общие онлайн-продажи компании выросли на 16,7% год к году. При этом доля заказов с использованием розничной инфраструктуры стабильно находится на уровне 90% от общей суммы заказов."Благодаря улучшению операционных результатов, показатель долговой нагрузки Net debt/EBITDA на конец 1 полугодия 2024 года снизился до уровня 3,86х, что значительно ниже, чем годом ранее (5,26х на 30 июня 2023 года)", - приводятся в сообщении слова финансового директора "М.Видео-Эльдорадо" Анны Гармановой.Показатель GMV (gross merchandise value) включает в себя покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам; продажи товаров и сервисы, которые могут быть собственными и агентскими.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

м.видео-эльдорадо