https://1prime.ru/20240826/ukraina-851132647.html
На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной части ДНР
На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной части ДНР - 26.08.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной части ДНР
Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации. Это связано с... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T17:08+0300
2024-08-26T17:08+0300
2024-08-26T17:08+0300
спецоперация на украине
украина
днр
эвакуация
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации. Это связано с ухудшением ситуации с безопасностью в контролируемых ВСУ районах ДНР."Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. По его словам, в понедельник было принято решение об эвакуации детей из-за ухудшения ситуации с безопасностью в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, включая Константиновку, Белую Гору, Безымянное, Ижевку и другие.Ранее министерство реинтеграции Украины объявило о проведении принудительной эвакуации семей с детьми из 14 населённых пунктов, расположенных в Красноармейском районе, который находится под контролем Киева в Донецкой Народной Республике. В число этих населённых пунктов входят города Красноармейск и Родинское, а также сёла Игнатовка, Даченское, Жёлтое, Зелёное, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
https://1prime.ru/20240826/zelenskiy-851130735.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днр, эвакуация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДНР, эвакуация
На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной части ДНР
На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации. Это связано с ухудшением ситуации с безопасностью в контролируемых ВСУ районах ДНР.
"Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", - написал Филашкин в своем Telegram-канале.
"Актерский треп". В Киеве обрушились на Зеленского после ударов по Украине
По его словам, в понедельник было принято решение об эвакуации детей из-за ухудшения ситуации с безопасностью в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, включая Константиновку, Белую Гору, Безымянное, Ижевку и другие.
Ранее министерство реинтеграции Украины объявило о проведении принудительной эвакуации семей с детьми из 14 населённых пунктов, расположенных в Красноармейском районе, который находится под контролем Киева в Донецкой Народной Республике. В число этих населённых пунктов входят города Красноармейск и Родинское, а также сёла Игнатовка, Даченское, Жёлтое, Зелёное, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.