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На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной части ДНР

На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной части ДНР - 26.08.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной части ДНР

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации. Это связано с... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:08+0300

2024-08-26T17:08+0300

2024-08-26T17:08+0300

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации. Это связано с ухудшением ситуации с безопасностью в контролируемых ВСУ районах ДНР."Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. По его словам, в понедельник было принято решение об эвакуации детей из-за ухудшения ситуации с безопасностью в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, включая Константиновку, Белую Гору, Безымянное, Ижевку и другие.Ранее министерство реинтеграции Украины объявило о проведении принудительной эвакуации семей с детьми из 14 населённых пунктов, расположенных в Красноармейском районе, который находится под контролем Киева в Донецкой Народной Республике. В число этих населённых пунктов входят города Красноармейск и Родинское, а также сёла Игнатовка, Даченское, Жёлтое, Зелёное, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.

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украина, днр, эвакуация